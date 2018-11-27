с чего всё началось

Правозащитники собрались обратиться в прокуратуру с требованием проверить работу московского медицинского центра «Бест Клиник», где предположительно несовершеннолетним девочкам делают женское обрезание. Об этом «Таким делам» сообщила пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

В Москве решили наказать клинику за женское обрезание

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