Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.

с чего всё началось

«До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник. Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг.

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