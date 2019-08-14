Общество

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августаВедомости 10:43

«До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник. Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг.
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с чего всё началось

В Москве согласовали стотысячный митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.
Интерфакс09:12

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Власти Москвы согласовали проведение митинга 25 августа на проспекте Академика Сахарова

ТАСС09:18

Департамент регбезопасности согласовал проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа

Агентство Москва09:01

Власти согласовали проведение митинга в Москве 25 августа

РИАМО09:36

Либертарианская партия согласна на условия мэрии Москвы по акции 25 августа

РИА Новости10:55
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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

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Общество

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Пару минут назад в своем микроблоге в Instagram поп-король заявил, что церемония прощания уже началась, а ему лишь остается пересматривать архивные фото и видео, на которых Алла Константиновна еще жива и полна сил и энергии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
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Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале в YouTube первый трейлер фильма «Маленькие женщины».
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В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ

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