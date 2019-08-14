Общество
Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августаВедомости 10:43
«До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник. Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа с числом участников до 100 тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" в среду первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.Интерфакс09:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено в 05:41
Футбол
Больше не чемпионы. «Реал» бесится с жиру
«Реал» показательно нарывается Суперкомпьютер высчитал, что у «Мадрида» есть шансы на победу в Лиге чемпионов.
Обновлено в 08:30
Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников.
Обновлено в 12:59
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Политика
С вокзала Донецка впервые за пять лет отправятся поезда
Движение поездов с вокзала Донецка прекратилось летом 2014 года в результате боевых действий на территории.
Обновлено в 12:50
Футбол
Чалов тренируется в общей группе, несмотря на перелом носа
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов провёл тренировку в общей группе, несмотря на перелом носа. Об этом 14 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Футбол
Счет 2:3: «Порту» не удалось догнать «Краснодар»
Футбольный клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые рассудит женщина-арбитр
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Сотрудник ФБК заявил об изъятии личных 2 млн рублей при обыске
Пресс-секретарь ФОнда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у одного из сотрудников при обыске следователи изъяли 2,3 млн рублей, которые находились в его квартире после продажи недвижимости в Подмосковье.
Обновлено в 13:54
Общество
Собянин осмотрел школу на востоке Москвы после ремонта
В преддверии нового учебного года мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел школу №1502 на востоке столицы.
Обновлено в 07:57
Общество
В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей
Киселевский городской суд в среду оштрафовал на 2 тысячи рублей гражданку США Алину Симоне после заявления в полицию главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Аллой Вербер в Торонто
Пару минут назад в своем микроблоге в Instagram поп-король заявил, что церемония прощания уже началась, а ему лишь остается пересматривать архивные фото и видео, на которых Алла Константиновна еще жива и полна сил и энергии.
Обновлено в 11:54
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 13:56
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Кино
Появился первый трейлер фильма «Маленькие женщины»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале в YouTube первый трейлер фильма «Маленькие женщины».
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Мюнхене в квартире пропавших россиянок нашли кровь, сообщили СМИ
Ранее на пресс-конференции представители правоохранительных органов Германии сообщили, что полиция ФРГ обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля двух гражданок России.
Обновлено в 13:13
Политика
Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме
Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Политика
Лидер «Ночных волков» высоко оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
10 августа Путин приехал за рулем мотоцикла «Урал» на организованное «Ночными волками» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе.
Обновлено в 12:07