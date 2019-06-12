Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парковРИА Новости 07:29

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сообщения о минировании станций метро и парков в Москве не подтвердились

РИА Новости10:56

Экстренные службы Москвы получили сигналы о «минировании» станций метро

Интерфакс07:03

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Москва 2408:44

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

ТАСС08:39

В Москве проверили более 20 сигналов о минировании станций метро и парков

Коммерсантъ07:34

СМИ сообщили о «минировании» парков, стадионов и станций метро

РБК08:20

Угрозы взрывов на 12 станциях метро и в 11 парках Москвы не подтвердились

Говорит Москва10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Происшествия

Навального задержали на акции в центре Москвы

Обновлено в 06:09
Общество

Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками

В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Трамп допустил увеличение контингента США в Польше в полтора раза

Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Президент побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле

В День России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Большом Кремлевском сквере.
Обновлено в 09:32
Политика

Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента

В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку

Обновлено в 13:50
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Общество

В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов

Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Культура

Приходько выиграла в суде у команды Порошенко

Обновлено в 12:29
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Обновлено в 07:27
Политика

В Судане произошла попытка госпереворота

В Судане случилась новая попытка смены режима, заговорщики выступили против временного военного совета, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:28
Футбол

Хольмен покинул московское «Динамо»

Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб.
Обновлено в 14:27
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено вчера в 06:11
Гаджеты

Первые устройства с USB4 появятся в следующем году

Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
Обновлено в 12:21
Футбол

Квинси Промес может перейти в «Аякс»

Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года.
Обновлено в 12:32
Политика

В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта

Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Происшествия

Лесной пожар в Самарской области локализован

Спасателям удалось локализовать лесной пожар около железнодорожной станции Курумоч в Самарской области.
Обновлено в 14:37
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Авто

Продажи LADA XRAY снижаются третий месяц подряд

Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Политика

Несогласованный митинг оппозиции спровоцировал раскол в ее рядах

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в интервью корреспондентам издания «ПолитЭксперт» заявил, что снятие всех обвинений с журналиста Голунова стало настоящим шоком для оппозиции и спровоцировало раскол в ее рядах.
Обновлено в 13:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял, чтобы я не убивал его

Ранее News.ru писал, что Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором.
Обновлено в 10:46
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

20 лет назад российские десантники удивили весь мир

Обновлено в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное