Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парковРИА Новости 07:29
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
Обновлено в 06:09
Общество
Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками
В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Президент побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле
В День России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Большом Кремлевском сквере.
Обновлено в 09:32
Политика
Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Общество
В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов
Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Культура
Приходько выиграла в суде у команды Порошенко
Обновлено в 12:29
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Обновлено в 07:27
Политика
В Судане произошла попытка госпереворота
В Судане случилась новая попытка смены режима, заговорщики выступили против временного военного совета, сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:28
Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»
Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб.
Обновлено в 14:27
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено вчера в 06:11
Гаджеты
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году
Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.
Обновлено в 12:21
Футбол
Квинси Промес может перейти в «Аякс»
Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года.
Обновлено в 12:32
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
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Происшествия
Лесной пожар в Самарской области локализован
Спасателям удалось локализовать лесной пожар около железнодорожной станции Курумоч в Самарской области.
Обновлено в 14:37
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Авто
Продажи LADA XRAY снижаются третий месяц подряд
Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Политика
Несогласованный митинг оппозиции спровоцировал раскол в ее рядах
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в интервью корреспондентам издания «ПолитЭксперт» заявил, что снятие всех обвинений с журналиста Голунова стало настоящим шоком для оппозиции и спровоцировало раскол в ее рядах.
Обновлено в 13:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял, чтобы я не убивал его
Ранее News.ru писал, что Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором.
Обновлено в 10:46
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено в 14:14