Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парковРИА Новости 07:29
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Музыка
Хакеры потребовали выкуп у группы Radiohead за неизданные записи
Британская рок-группа Radiohead была подвержена атаке хакеров, которые стали требовать от них выкуп рабочих материалов альбома OK Computer.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая
Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Обновлено в 06:04
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Двое взрослых и один ребенок погибли, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане.
Обновлено в 06:50
Общество
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
Обновлено в 04:26
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Новейший истребитель Су-57 получит модернизированную панель для кабин
Для перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 разработали новые образцы панелей индикации для кабин.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
В Петербурге в тире спортивный пистолет выстрелил посетителю в голову
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурге в одном из тиров произошел несчастный случай: спортивный пистолет выстрелил в голову посетителю 20-летнему тира.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие
Группировка хуситов совершила ракетный обстрел аэропорта. В результате массивного обстрела 26 человек пострадало.
Обновлено в 08:28
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG 2 получит дисплей с частотой 120 Гц
Недавно Asus раскрыл информацию про дисплей своего нового игрового смартфона.
Обновлено в 05:14
Политика
Стали известны ключевые темы прямой линии с Владимиром Путиным
Вечером во вторник, 11 июня, стали известны ключевые темы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 14:04
Кино
Почему новые «Люди в чёрном» разочаруют старых поклонников
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Общество
Опрос ульяновцев: какие имена должны носить россияне
Россияне отмечают свой главный государственный праздник, день России.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России переиграла команду Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Шура пошутил, что продает старые зубы для покупки квартиры
Обновлено в 06:55
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Общество
Огромный флаг России развернули в Севастополе
Огромный флаг России, площадь которого составила 2,4 тысячи квадратных метров, развернули на площадке перед памятником «Солдат и Матрос» в Севастополе.
Обновлено в 08:24
Наука
Макаки не отличают шум от гармоничных звуков
В результате эксперты заявили, что мозг макак неспособен отличать гармоничные звуки от шума.
Обновлено в 07:02