Общество
В Москве простятся с Сергеем ДоренкоТАСС вчера в 17:05
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.
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А.Немерюк: Прощание с журналистом С.Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище
Агентство Москвавчера в 12:49
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