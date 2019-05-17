Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем ДоренкоКоммерсантъ 10:41
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
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У нас с Сережей были разные отношения - я то принимал его на работу, то увольнял. Мы разговаривали раз в 3 месяца по телефону… Но 9-е число отдалось в моем сердце болью, потому что я даже никогда не думал, что Сережа сыграет в моей жизни такую роль.
— Константин Эрнст, продюсерГазета.Ru 08:12
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