Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»РИА Новости 16:10

Активисты движения "Лев против" в очередной раз пришли на Хохловскую площадь, называемую москвичами "Ямой", где многие открыто пьют алкоголь, чтобы помещать массовому распитию в общественном месте.
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20 человек задержаны за распитие алкоголя на Хохловской площади в Москве

Интерфакс16:40

Полиция задерживает молодежь за распитие алкоголя на Хохловской площади

ТАСС16:23

В Москве ОМОН задержал нескольких посетителей общественного пространства «Яма»

Дождь15:21

В «Яму» приехали активисты «Лев против» с ОМОНом

Телеканал 360°15:38

В Москве на Хохловской площади ОМОН задержал несколько посетителей общественного пространства «Яма»

Эхо Москвы15:30

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

РИА Новости16:10

В «Яму» в центре Москвы пришли полиция и «Лев против», начались задержания

Медиазона15:17
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

Обновлено в 14:02
Футбол

Неймар готов принять все условия «Барселоны»

Как утверждает UOL, близкий к окружению источник игрока рассказал, что бразилец согласился на снижение своей зарплаты ради возвращения на "Камп Ноу", а также готов отказаться от своих претензий в сторону сине-гранатовых в размере €26 млн за продление контракта в 2016 году и заявить о своем желании покинуть французский клуб .
Обновлено в 15:26
Политика

В РПЦ перестанут освящать оружие массового поражения

В Русской Православной Церкви хотят отказаться от практики освящения оружия массового поражения.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Энергетика

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие

Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник

Обновлено в 09:05
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Иран не стал сбивать самолёт-разведчик США с людьми на борту

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции [КСИР] Амир Али Хаджизаде заявил, что Иран не стал сбивать патрульный самолёт P8 США, который летел рядом с беспилотником и нарушал воздушное пространство республики.
Обновлено в 13:22
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Здоровье

Американка сбросила 200 килограммов и смогла встать с дивана

Обновлено в 15:59
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Общество

На день летнего солнцестояния в Стоунхендже собрались 10 тыс. человек

Обновлено в 16:29
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Здоровье

Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики

Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено в 15:25
Спорт

Началась церемония открытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:12
Политика

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Транспорт

Участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае станет платным с 24 июня

Как ранее сообщали "Кубанские новости", после реконструкции и комплексного обустройства участок трассы М-4 «Дон» с 1119-го по 1195-й километр стал соответствовать первой технической категории и его перевели в разряд платных.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

«Ночные охотники» и «Аллигаторы» нанесли групповой удар по «врагу» в Краснодарском крае

В ходе учения экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ провели разведку наземных объектов условного противника и передали координаты разведанных целей на одном из авиационных полигонов Краснодарского края.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено в 16:31
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Хохловская площадь
Площадь в Басманном районе Москвы между Покровским и Чистопрудным бульварами к северу от Покровки, известная с XVII века. На северо-запад от неё отходит Хохловский переулок.
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