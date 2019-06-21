Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»РИА Новости 16:10
Активисты движения "Лев против" в очередной раз пришли на Хохловскую площадь, называемую москвичами "Ямой", где многие открыто пьют алкоголь, чтобы помещать массовому распитию в общественном месте.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:00, Вашингтон
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР
ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Политика
В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции
В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Футбол
Братья Березуцкие продолжат работу в тренерском штабе «Витесса»
В конце декабря Березуцкие получили тренерскую лицензию УЕФА категории А. Под руководством Слуцкого, который возглавил "Витесс" летом 2018 года, клуб в минувшем сезоне занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и уступил в финале плей-офф за право играть в Лиге Европы.
Обновлено в 12:52
Общество
В Англии провели прямую трансляцию восхода над Стоунхенджем
Обновлено в 06:08
Технологии
Сбербанк провел первый в мире онлайн-тренинг по кибербезопасности
Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших международных компаний.
Обновлено 19 июня в 13:36
Культура
Макрон вручил Элтону Джону орден
Обновлено в 15:37
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика
Трамп открестился от намерений начать войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп не ищет возможности начать войну с Ираном. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу NBC News.
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
Обновлено в 18:30
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Игры
В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой
Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено в 07:31
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Общество
Косатки из «китовой тюрьмы» хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В России началась кампания в защиту сестер Хачатурян
В социальных сетях началась кампания в поддержку сестер Хачатурян, о которых мы неоднократно писали.
Обновлено вчера в 03:33
Космос
Запуски американских кораблей к МКС отложены, заявил источник
Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены.
Обновлено в 19:11
Общество
Монархи показали роль мегаполисов в восстановлении численности исчезающих видов
Ваточник, в свою очередь, исчезает из-за распашки лугов и применения сельскохозяйственных химикатов.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Общество
Осужденная в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова подала в пятницу апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда, свидетельствуют документы суда.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами
Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика
Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что позиции России и Белоруссии по интеграции сближаются.
Обновлено в 11:46
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро после сильного роста накануне
Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Футбол
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Как на самом деле шла оборона Брестской крепости
Обновлено в 17:37