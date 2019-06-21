В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»РИА Новости 16:10

Активисты движения "Лев против" в очередной раз пришли на Хохловскую площадь, называемую москвичами "Ямой", где многие открыто пьют алкоголь, чтобы помещать массовому распитию в общественном месте.

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

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