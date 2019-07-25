Политика
Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себяРИА Новости 07:31
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
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В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности. Я знаю свои права и по ночному звонку с незнакомого номера куда-либо являться не собираюсь.
— Любовь Соболь, российский общественный деятельForbes вчера в 18:23
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Политика
Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
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Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
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Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.
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Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом
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Хоккей
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Общество
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Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
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Соболь сорвала заседание Мосгоризбиркома
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Авто
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Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
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Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
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Обновлено в 08:33
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
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Происшествия
Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга
Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
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Общество
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У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
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В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
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Политика
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Дочь Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дочь отечественного композитора Игоря Крутого похвасталась стройной фигурой, облачившись в купальник.
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Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В апреле 1999 года Хауэр получил в Нидерландах звание «Лучший актёр столетия», празднование которого на нидерландском телевидении вылилось в ретроспективу его фильмов, проведённую без остановок в течение целого дня.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание
Посол Белоруссии в Анкаре Андрей Савиных сообщил, что раненный в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание.
Обновлено в 08:40
Общество
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Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.
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Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
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Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
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Барецкий заявлял, что в его проекте примут участие Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Алексей Панин.
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