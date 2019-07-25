Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в МосгордумуКоммерсантъ 07:53
Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 (препятствие работе избирательных комиссий), которое накануне возбудил Следственный комитет России (СКР). Минувшей ночью уже прошли обыски в квартирах незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова.
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