Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в МосгордумуКоммерсантъ 07:53
Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 (препятствие работе избирательных комиссий), которое накануне возбудил Следственный комитет России (СКР). Минувшей ночью уже прошли обыски в квартирах незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:11, Вашингтон
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.
Обновлено в 14:40
Музыка
Imagine Dragons представили анимационный клип на песню Birds
Imagine Dragons представили уже пятое видео с альбома Origins, вышедшего чуть больше полугода назад.
Обновлено в 13:36
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Политика
В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле
Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.
Обновлено в 15:12
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Германии загорелся военный полигон
Обновлено в 12:37
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Авто
АвтоВАЗ в третий раз за год поднимет цены на все модели Lada
АвтоВАЗ с 1 августа намерен поднять цены на все свои модели.
Обновлено в 13:28
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Политика
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 13:40
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года
Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.
Обновлено в 15:37
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Экономика
Tesla сообщила о квартальных убытках свыше $400 млн
Обновлено вчера в 23:32
Политика
В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном
Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 15:51
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Смартфон Nokia 9 PureView проверили на прочность
Обновлено в 15:50
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Общество
В Госдуме предложили добавлять золотым медалистам 11 баллов к ЕГЭ
В Госдуму внесен законопроект о начислении школьникам с золотой медалью как минимум 11 баллов к итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 03:10