Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 (препятствие работе избирательных комиссий), которое накануне возбудил Следственный комитет России (СКР). Минувшей ночью уже прошли обыски в квартирах незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова.

В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Политика СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила экипаж российского танкера NEYMA, который задержали в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины.

Музыка Imagine Dragons представили анимационный клип на песню Birds Imagine Dragons представили уже пятое видео с альбома Origins, вышедшего чуть больше полугода назад.

Политика В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.

Политика МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.

Политика Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

Политика Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Интернет В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10 Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».

Политика Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы с 2014 года Сенатский комитет США обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах, следует из опубликованного документа.

Политика Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Политика В МИД РФ призвали урегулировать инцидент с задержанным в КНДР судном Министерство иностранных дел России указало временному поверенному в делах КНДР в России Чину Чжону Хёпу на необходимость скорейшего урегулирования инцидента с задержанием российского траулера.

Общество На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Политика Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера В четверг СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit.

Общество Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Политика Зеленский и Трамп поговорили по телефону Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.