Общество
В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных делКоммерсантъ 10:23
В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Трамп высказался о новой ядерной сделке с Ираном
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Обновлено в 09:41
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В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Мужчина въехал в толпу пешеходов на внедорожнике в Китае
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Наука
Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных
Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Гаджеты
Полнокадровый объектив Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) с креплением Sony E будет представлен на следующей неделе
Как известно, в феврале этого года компания Tamron сообщила о разработке полнокадрового объектива 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) с креплением Sony E. Тогда производитель опубликовал некоторые технические характеристики изделия и пообещал начать его продажи в середине года.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе
Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
Общество
Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов
Жители маленького города Остриц в немецкой федеральной земле Саксония скупили все пиво в местном супермаркете, чтобы оно не досталось посетителям неонацистского музыкального фестиваля, сообщает Die Welt.
Обновлено в 09:44