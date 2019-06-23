Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных делКоммерсантъ 10:23

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
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В Москве после митинга против фабрикации уголовных дел есть задержанные

Коммерсантъ13:13

В Москве начался митинг против незаконных преследований журналистов и активистов

Интерфакс10:37

Полиция насчитала 1800 участников согласованного митинга в Москве

Говорит Москва11:23

Полиция Москвы подсчитала участников акции против полицейского произвола

РБК11:53

Шиес, Хачатурян, отмена 228: кто и за что вышел на митинг на Сахарова 23 июня

Дождь12:52

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Ведомости11:31

В Москве на проспекте Сахарова проходит митинг против политических репрессий и фабрикаций уголовных дел

Эхо Москвы11:30
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В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
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Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
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В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
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Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
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Политика

Президент Грузии испугалась ухода российских туристов

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Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Футбол

Роналду оставил € 20 тыс. «чаевых» сотрудникам курорта в Греции, где отдыхал

Сутки пребывания в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в € 8 тыс. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около € 20 тыс. в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
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Политика

Трамп высказался о новой ядерной сделке с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
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Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками

По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Дагестане

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Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Мужчина въехал в толпу пешеходов на внедорожнике в Китае

Обновлено вчера в 22:49
Наука

Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных

Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
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Полнокадровый объектив Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) с креплением Sony E будет представлен на следующей неделе

Как известно, в феврале этого года компания Tamron сообщила о разработке полнокадрового объектива 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) с креплением Sony E. Тогда производитель опубликовал некоторые технические характеристики изделия и пообещал начать его продажи в середине года.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Боевики «Ан-Нусры» планируют атаку с беспилотниками на САА в Идлибе

Бойцы САА захватили самодельный ударный беспилотный аппарат боевиков, который они запустили со своей базы в районе Маарет ан-Нумана 22 июня.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова

В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Общество

Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов

Жители маленького города Остриц в немецкой федеральной земле Саксония скупили все пиво в местном супермаркете, чтобы оно не досталось посетителям неонацистского музыкального фестиваля, сообщает Die Welt.
Обновлено в 09:44
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