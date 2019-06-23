В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных делКоммерсантъ 10:23

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

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