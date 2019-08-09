Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли ТокаревымВести.Ru 04:46
Как передает РИА Новости, проститься с одним из самых популярных шансонье идут десятки людей: друзья, поклонники, коллеги по артистическому миру. Вилли (полное имя Вилен) Токарев ушел из жизни 4 августа в возрасте 84 лет. Похоронят артиста на Калитниковском кладбище.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).
Обновлено в 05:41
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmonyos
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Делон лечится в Швейцарии после инсульта
Несколько недель назад звезда французского кино Ален Делон перенес инсульт. Сейчас он лечится в одной из швейцарских клиник.
Обновлено в 03:24
Происшествия
СКР провел обыски по делу о беспорядках во время протестов в сквере
Следственное управление СКР по Свердловской области провело обыски в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч.3 ст. 212 УК РФ) во время протестов против строительства храма Святой Екатерины, сообщил адвокат Роман Качанов на своей странице в Facebook.
Обновлено в 00:18
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
В Перми станки из Китая «русифицировали» для импортозамещения
Открыто уголовное дело о поставках «Пермскому заводу „Машиностроитель“» китайских станков под видом произведенных силами группы компаний «Промойл».
Обновлено в 03:47
Футбол
Александров попрощался с «Арсеналом». Он год не играл из-за травмы
Защитник Михаил Александров попрощался с тульским "Арсеналом". 30-летний болгарин пропустил целый год из-за травмы крестообразных связок.
Обновлено в 05:46
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление по итогам встречи с Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, который в начале 2019 года предоставил украинской православной церкви томос об автокефалии.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге
В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 03:49
Происшествия
Врачи ампутировали часть правой руки девочки из Ингушетии
Обновлено 07 августа в 13:34
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3
Обновлено вчера в 13:02
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:10
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
В конце мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушились мощные грозы с ливнями, местами порывы ветра достигали 22 м / с. В городе были сорваны рекламные листы и повалены деревья, жертвами стали 18 человек.
Обновлено вчера в 18:36
Армия и оружие
США пригрозили Берлину выводом войск из Германии
Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.
Обновлено в 05:50
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 04:43
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Петербург отмечает 75-летие со Дня окончания Ленинградской битвы
В этом году Петербург отмечает 75-летие со Дня окончания Ленинградской битвы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса и иномарки под Новороссийском.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Троих пешеходов сбили в Петербурге, одного зажало под машиной
После столкновения двух автомобилей одна из машин сбила троих пешеходов. Молодого мужчину зажало под колесами иномарки.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
Футбол
Александр Бубнов: «Против такого слабого соперника „Спартак“ смотрелся плохо»
Постоянный эксперт sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Тун» — «Спартак» (2:3). В матче против такого слабого «Спартак» смотрелся плохо.
Обновлено в 05:05