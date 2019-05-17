В Москве началось прощание с Сергеем ДоренкоРБК 05:00

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК. Проститься с ним пришли родственники, друзья и коллеги.

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

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