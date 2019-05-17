Общество

В Москве началось прощание с Сергеем ДоренкоРБК 05:00

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК. Проститься с ним пришли родственники, друзья и коллеги.
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В Москве простились с Сергеем Доренко

РИА Новости06:31

В Москве простились с Сергеем Доренко

ТАСС05:40

В столице началось прощание с Сергеем Доренко

Национальная служба новостей04:20

В Москве простились с Сергеем Доренко

Коммерсантъ04:10

Жены и дети Доренко на прощании: скорбные кадры

Московский Комсомолец05:22

На Троекуровском кладбище в Москве сегодня простились с журналистом Сергеем Доренко

Эхо Москвы07:01

Церемония прощания с Сергеем Доренко завершилась

Говорит Москва05:10
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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