Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в МосгордумуКоммерсантъ 09:15
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
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Здесь ключевое слово — рамки! В метро — рамки, на проспекте — рамки! Даже на выборах нам пытались ставить рамки! Вся наша жизнь в рамках... Я не хочу ждать, пока мы все с вами будем похожи на фотографии из приложения Faceapp! Ваш диван — это ваш гроб, встаньте и идите!
— Дмитрий Гудков, российский политикЗавтра.ру 10:42
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Устроители митинга на Сахарова в Москве поставили ультиматум столичным властям
Комсомольская правда11:10
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Происшествия
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Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
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Корпус стражей Исламской революции обнародовал видео задержания британского танкера в Ормузском проливе.
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Россияне назвали самые комфортные для отдыха европейские страны
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Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
Ранее Урсула фон дер Ляйен находилась на посту министра обороны Германии.
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Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
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Армия и оружие
Боевики «Правого сектора» убили мирного жителя и собираются обвинить в его смерти Армию ДНР: сводка о военной ситуации
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.
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Общество
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Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.
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Общество
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Кино
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На YouTube-канале Ctrl Shift Face появилось свежее видео со знаменитой тренировкой Нео из фильма «Матрица».
Обновлено в 15:28
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Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
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Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Гаджеты
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В компании Huawei назвали дату российской презентации смартфона флагманского сегмента Honor 20 Pro.
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Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
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На ВДНХ в Москве 23 июля откроется выставка часов "Время и космос", собравшая уникальные экспонаты из Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций.
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Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
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Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.
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Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
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Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне
Многие знают, что первой фразой первого человека, ступившего на естественный спутник Земли, Нила Армстронга, были слова – «Маленький шаг человека, но огромный шаг человечества».
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