Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в МосгордумуКоммерсантъ вчера в 09:15
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
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Здесь ключевое слово — рамки! В метро — рамки, на проспекте — рамки! Даже на выборах нам пытались ставить рамки! Вся наша жизнь в рамках... Я не хочу ждать, пока мы все с вами будем похожи на фотографии из приложения Faceapp! Ваш диван — это ваш гроб, встаньте и идите!
— Дмитрий Гудков, российский политикЗавтра.ру вчера в 10:42
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Устроители митинга на Сахарова в Москве поставили ультиматум столичным властям
Комсомольская правдавчера в 11:10
В Москве завершился митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму
Интерфаксвчера в 09:16
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
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