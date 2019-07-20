Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в МосгордумуКоммерсантъ 09:15
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
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Здесь ключевое слово — рамки! В метро — рамки, на проспекте — рамки! Даже на выборах нам пытались ставить рамки! Вся наша жизнь в рамках... Я не хочу ждать, пока мы все с вами будем похожи на фотографии из приложения Faceapp! Ваш диван — это ваш гроб, встаньте и идите!
— Дмитрий Гудков, российский политикЗавтра.ру 10:42
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Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено в 13:44
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ
Обновлено в 13:57
Футбол
Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»
На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Культура
Белорусского комика не пустили на Украину из-за Крыма
Белорусского стенд-ап комика Ваню Усовича не пустили на Украину, сообщает паблик «Жить здорово» в Facebook.
Обновлено в 13:58
Здоровье
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
По всему миру у людей начали диагностировать казалось бы давно побежденные болезни — коклюш, корь, столбняк.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено в 12:45
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Футбол
Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме
Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Спорт
Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию
Ранее сообщалось, что Дмитрий Жеребченко завоевал бронзу ЧМ по фехтованию.
Обновлено в 13:56
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве
В матчах 2-го тура первенства молодежных составов клубов РПЛ «Локомотив» и «Зенит» одержали победы.
Обновлено в 12:12
Космос
Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне
Многие знают, что первой фразой первого человека, ступившего на естественный спутник Земли, Нила Армстронга, были слова – «Маленький шаг человека, но огромный шаг человечества».
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
11 тысяч человек в России получают зарплату более миллиона в месяц
Зарплату более 1 млн рублей в месяц получают не менее 11 тысяч человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, сообщает РБК, со ссылкой на Росстат.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Общество
British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир
Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
Обновлено в 13:56
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54