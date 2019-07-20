Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в МосгордумуКоммерсантъ 09:15
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
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Здесь ключевое слово — рамки! В метро — рамки, на проспекте — рамки! Даже на выборах нам пытались ставить рамки! Вся наша жизнь в рамках... Я не хочу ждать, пока мы все с вами будем похожи на фотографии из приложения Faceapp! Ваш диван — это ваш гроб, встаньте и идите!
— Дмитрий Гудков, российский политикЗавтра.ру 10:42
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Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3 (2-й тайм)
На 52-й минуте встречи Игорь Горбатенко подал с углового на дальний угол вратарской, где Максим Беляев пробил в противоход вратарю, и Александру Тудорие подставил ногу с близкой дистанции.
Обновлено в 10:39
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Политика
Новая глава Еврокомиссии решила наладить диалог с Россией санкциями
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости совмещения режима антироссийских санкций и диалога с Москвой.
Обновлено вчера в 00:50
Единоборства
Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии
Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
«День тишины» начался на Украине перед выборами в Раду
Внеочередные выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Обновлено в 01:54
Космос
Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
Обновлено в 09:14
Финансы
По данным CFTC спекулянты в США сократили ставки на рост курса рубля
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) сократились на 0.99% до 32 133 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Обновлено в 04:59
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 получит супер-телеобъектив
Директор по новой продукции Xiaomi Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) снова общался с пользователями в социальной сети Weibo и сообщил новую информацию по смартфону Xiaomi Mi Mix 4. Сразу несколько человек задали ему вопрос, получит ли Xiaomi Mi Mix 4 так называемый супер-телеобъектив.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол
Пулишич: «Не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром»
Новичок «Челси» Кристиан Пулишич попросил фанатов не сравнивать его с Эденом Азаром. Я здесь не для того, чтобы меня с кем-то сравнивали.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00