Политика

В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских острововКомсомольская правда 09:28

Участники протеста высказывали своё мнение против передачи Курильских островов Японии, на которой настаивают в Токио, сообщает "РИА-Новости". До проведения митинга в мэрию Москвы поступило четыре заявки на проведение 19 и 20 января акций по курильскому вопросу.
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В Москве прошел митинг против передачи Курильских островов Японии

РИА Новости08:49

Как прошёл митинг против передачи Японии части Курил

News.ru09:42

Акции против возможной передачи Курил прошли и в других городах России

Эхо Москвы08:03

Москвичи вышли на митинг против передачи Курил Японии

URA.Ru05:59

В Москве прошел митинг против передачи Курильских островов Японии

Дождь06:58

Митинг против передачи Курил Японии начался в Москве

Интерфакс05:48

Митинг против передачи Курил прошел в Москве

Коммерсантъ06:15
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Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар

Система ПВО Сирии отразила в воскресенье израильскую атаку на юге страны, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 06:59
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Ушаков обвинил Абэ в осложнении переговоров по Курилам

Заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ по Курильским островам осложнят переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по мирному договору.
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Армия и оружие

Пушков отреагировал на вход эсминца США в Черное море

Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении украинского силовика

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
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Армия и оружие

Танки Т-34 из Лаоса прибыли в подмосковный Наро-Фоминск

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Армия и оружие

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В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Обновлено в 04:04
Политика

Девять полицейских пострадали во время протестов в Афинах

Девять сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений с участниками демонстрации в греческих Афинах против соглашения с Македонией.
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Политика

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил местных жителей с днём республики, отметив, что крымчанам удалось не допустить «превращения полуострова в горячую точку».
Обновлено в 06:48
Политика

Украинский эксперт назвал условие военного конфликта с Россией

Украинские власти будут готовы «обсуждать вероятность войны» с Россией в случае, если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.
Обновлено в 01:27
Политика

Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Трамп предложил план по выходу из шатдауна

Президент США Дональд Трамп предложил свой план по выходу из правительственного кризиса, который возник из-за существенных разногласий между ним и конгрессом по бюджетным вопросам.
Обновлено в 03:05
Политика

На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Тернопольской области

Обновлено в 05:39
Политика

Конституционный суд Конго объявил Чисекеди президентом страны

Конституционный суд Демократической Республики Конго (ДРК) объявил, что оппозиционный кандидат Феликс Чисекеди победил на президентских выборах в стране, однако его оппонент — Мартин Файулу уже поспешил призвать международное сообщество не признавать итоги выборов.
Обновлено в 01:15
Политика

Рассказавший о «бухом» Порошенко Кива баллотируется в президенты

Глава Социалистической партии Украины и бывший советник главы украинского МВД Илья Кива выдвинут кандидатом на пост президента страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:11
Политика

Путин поздравил новгородцев с 75-й годовщиной освобождения от фашистов

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, отметив роль города в формировании традиций гражданственности и патриотизма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:45
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