В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских острововКомсомольская правда 09:28

Участники протеста высказывали своё мнение против передачи Курильских островов Японии, на которой настаивают в Токио, сообщает "РИА-Новости". До проведения митинга в мэрию Москвы поступило четыре заявки на проведение 19 и 20 января акций по курильскому вопросу.

В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских островов

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