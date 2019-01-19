Политика
В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских острововКомсомольская правда 09:28
Участники протеста высказывали своё мнение против передачи Курильских островов Японии, на которой настаивают в Токио, сообщает "РИА-Новости". До проведения митинга в мэрию Москвы поступило четыре заявки на проведение 19 и 20 января акций по курильскому вопросу.
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Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар
Система ПВО Сирии отразила в воскресенье израильскую атаку на юге страны, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 06:59
Политика
Ушаков обвинил Абэ в осложнении переговоров по Курилам
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Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Пушков отреагировал на вход эсминца США в Черное море
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
В ДНР заявили о пленении украинского силовика
Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Танки Т-34 из Лаоса прибыли в подмосковный Наро-Фоминск
Эшелон с 30 танками Т-34, которые передал России Лаос, прибыл в подмосковный Наро-Фоминск.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург
В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Обновлено в 04:04
Политика
Девять полицейских пострадали во время протестов в Афинах
Девять сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений с участниками демонстрации в греческих Афинах против соглашения с Македонией.
Обновлено в 09:59
Политика
Аксёнов поблагодарил крымчан за любовь к родному краю
Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил местных жителей с днём республики, отметив, что крымчанам удалось не допустить «превращения полуострова в горячую точку».
Обновлено в 06:48
Политика
Украинский эксперт назвал условие военного конфликта с Россией
Украинские власти будут готовы «обсуждать вероятность войны» с Россией в случае, если газопровод «Северный поток — 2» не будет построен, заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.
Обновлено в 01:27
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Трамп предложил план по выходу из шатдауна
Президент США Дональд Трамп предложил свой план по выходу из правительственного кризиса, который возник из-за существенных разногласий между ним и конгрессом по бюджетным вопросам.
Обновлено в 03:05
Политика
На Украине сообщили о захвате храма УПЦ в Тернопольской области
Обновлено в 05:39
Политика
Конституционный суд Конго объявил Чисекеди президентом страны
Конституционный суд Демократической Республики Конго (ДРК) объявил, что оппозиционный кандидат Феликс Чисекеди победил на президентских выборах в стране, однако его оппонент — Мартин Файулу уже поспешил призвать международное сообщество не признавать итоги выборов.
Обновлено в 01:15
Политика
Рассказавший о «бухом» Порошенко Кива баллотируется в президенты
Глава Социалистической партии Украины и бывший советник главы украинского МВД Илья Кива выдвинут кандидатом на пост президента страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:11
Политика
Путин поздравил новгородцев с 75-й годовщиной освобождения от фашистов
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новгородской области с 75-й годовщиной освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, отметив роль города в формировании традиций гражданственности и патриотизма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:45