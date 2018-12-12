Происшествия

В Москве пропала украинская журналистка
Известия
10:09

Львовская журналистка Елена Бойко, которая часто участвует в российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике, пропала в Москве. Об этом рассказал журналист Руслан Осташко.
Известия10:09
с чего всё началось

В Москве пропала расследовавшая убийство Вороненкова журналистка

В Москве после беседы с полицией пропала львовская журналистка Елена Бойко - частый гость российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике.
Ридусвчера в 16:40

Подробнее о событии

Пророссийскую журналистку собрались депортировать на Украину после дебоша

Взгляд.ру10:31

В Москве нашли «пропавшую» украинскую журналистку

РЕН ТВ10:27

«Похищенная» украинская журналистка нашлась в российском центре для мигрантов

Московский Комсомолец08:34

«Пропавшую» украинскую журналистку Бойко обнаружили в центре для иммигрантов

Царьград08:46

В Москве пропала украинская журналистка

ТК Звезда00:39

В Москве пропала журналистка, расследовавшая убийство экс-депутата Вороненкова

URA.Ruвчера в 23:10

В Москве пропала расследовавшая убийство Вороненкова журналистка

Ридусвчера в 16:40
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Происшествия

Страсбург: в доме предполагаемого стрелка нашли оружие и взрывчатку

В доме предполагаемого стрелка 29-летнего Шарифа Шеката, который 11 декабря расстрелял несколько человек на рождественской ярмарке в Страсбурге, обнаружены огнестрельное оружие и взрывчатка, заявил 12 декабря источник, близкий к следствию, сообщает французский телеканал BFM TV.
Обновлено в 02:50
Происшествия

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Пресс-служба «Спартака» заявила, что информация о задержании французского защитника команды Самюэля Жиго в аэропорту Шереметьево за нарушение таможенных правил не соответствует действительности.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин

«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Вертолет доставит семерых пострадавших в ДТП под Псковом в Петербург

Ранее глава Пушкиногорского района Псковской области Александр Баранов сообщил РИА Новости, что пассажиры, которые не пострадали в ДТП и находились на турбазе, а также три человека, ранее отправленные в больницу, будут доставлены в Петербург на другом автобусе перевозчика.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Полицейский насмерть сбил женщину в Саратовской области

Обновлено в 10:37
Происшествия

Тела двух мужчин обнаружены в туалете на парковке в Москве

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух человек в туалете на подземной парковке в Москве, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии

Обновлено в 07:18
Происшествия

Появилось видео перестрелки в кафе в Москве

Видеозапись перестрелки в кафе в Москве появилось в Сети. Инцидент произошел в ночь на среду, 12 декабря.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Годовалый младенец найден мертвым в Подмосковье

Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, тело мальчика нашли в одной из квартир.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Под Владимиром вандалы разбили мемориальную доску Солженицыну

Во Владимирской области полиция ищет неизвестных, которые разбили мемориальную доску, установленную в честь писателя Александра Солженицына.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В море близ Геленджика затонула яхта

В море близ Геленджика во время шторма опрокинулась и затонула яхта. На борту находились четыре человека, они успели покинуть судно.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Нехватка лейкопластыря вынудила врачей перевязывать пациентов скотчем

Обновлено в 04:36
Происшествия

В Петербурге возбудили дело в отношении мужчины, избившего фельдшера

Уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, избившего фельдшера скорой помощи в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Хоккеиста Евгения Артюхина обманули на 16 миллионов рублей

Артюхин сообщил, что два года назад приятель взял у него в долг 16 миллионов рублей и до сих пор не вернул.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Петербурженка на джипе протаранила семь машин и влетела в стену дома

Женщина, находившаяся за рулем внедорожника Land Rover Discovery, протаранила сразу семь автомобилей, после чего влетела в стену дома.
Обновлено в 10:04
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