Знакомая Бойко рассказала, что журналистка попала в полицейский участок из-за дебоша. Правозащитники считают, что возвращение украинской оппозиционерки может быть для нее опасным. Как рассказал «МК» депутат Госдумы Сергей Шаргунов, Елена Бойко перестала выходить на связь 10 декабря.

с чего всё началось

Львовская журналистка Елена Бойко, которая часто участвует в российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике, пропала в Москве. Об этом рассказал журналист Руслан Осташко.

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