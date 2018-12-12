Происшествия
В Москве пропала украинская журналистка
В Москве пропала украинская журналисткаИзвестия10:09
Львовская журналистка Елена Бойко, которая часто участвует в российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике, пропала в Москве. Об этом рассказал журналист Руслан Осташко.
Известия10:09
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с чего всё началось
Знакомая Бойко рассказала, что журналистка попала в полицейский участок из-за дебоша. Правозащитники считают, что возвращение украинской оппозиционерки может быть для нее опасным. Как рассказал «МК» депутат Госдумы Сергей Шаргунов, Елена Бойко перестала выходить на связь 10 декабря.Московский Комсомолец08:34
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«Похищенная» украинская журналистка нашлась в российском центре для мигрантов
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