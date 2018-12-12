Журналистку из Львова Елену Бойко, которая много критиковала действия украинской армии, могут депортировать на Украину до Нового года. Там ей грозит суд по нескольким уголовным делам. Знакомая Бойко рассказала, что журналистка попала в полицейский участок из-за дебоша.

с чего всё началось

Львовская журналистка Елена Бойко, которая часто участвует в российских телевизионных ток-шоу по украинской тематике, пропала в Москве. Об этом рассказал журналист Руслан Осташко.

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