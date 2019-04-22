Происшествия

В Москве пропала картина ЛевитанаРоссийская газета 05:29

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана. В пресс-службе столичного ГУ МВД корреспонденту "РГ" подтвердили, что сообщение о пропаже полотна действительно поступило в правоохранительные органы.
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Полиция Москвы начала проверку данных о хищении картины Левитана

РБК06:34

Найдена пропавшая картина Левитана

Телеканал 360°06:02

«Литфонд» планирует обратиться в суд после скандала с картиной Левитана

РИА Новости06:30

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

ТАСС05:21

«Ни на чьей стороне»: глава «Литфонда» прокомментировал скандал с картиной Левитана

РЕН ТВ04:33

В Москве нашли пропавшую накануне картину Левитана

Интерфакс05:24

«Литфонд» планирует подать в суд на заявившего о краже картины И.Левитана «Летний пейзаж. Пашня»

Агентство Москва06:18
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Происшествия

Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

Матерившегося пассажира не пустили в самолет в «Шереметьево»

В столичном аэропорту «Шереметьево» пассажир устроил перепалку с членами экипажа и никуда не улетел.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В Нижегородской области загорелись 17 домов в садовых товариществах

Обновлено в 08:21
Футбол

Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша

Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Политика

ЦИК Украины обработал 99% протоколов

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99% электронных протоколов состоявшихся накануне выборов главы государства.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Авто

Geely привезёт в Россию новый седан FE6

Компания Geely может пополнить свой модельный ряд в России новым седаном FE6, больше известным в Китае под названием BinRui.
Обновлено в 08:58
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы развития двустороннего сотрудничества.
Обновлено в 10:08
Общество

Российский чиновник назвал повышение зарплат риском для предприятий

Исполняющий обязанности начальника Главного управления по труду и занятости Курганской области Игорь Ксенофонтов объяснил, почему работодатели в Зауралье не могут повышать зарплату рабочим.
Обновлено в 10:28
Интернет

Миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей

В новом опросе Национального центра кибербезопасности Великобритании отмечается, что миллионы людей используют легкие пароли для своих учетных записей, сообщает Хайтек.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто

Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 09:30
Политика

Путин проведет заседание попечительского совета РГО в Петербурге

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Интернет

ESET предупредила пользователей Netflix о кибератаках

Международная антивирусная компания ESET выявила угрозу кибератак на пользователей видеосервиса Netflix, в результате которых у них могут похитить данные кредитных карт.
Обновлено в 11:20
Футбол

Григорян назначен новым главным тренером лидирующего в ФНЛ «Тамбова»

Обновлено в 10:17
Авто

Группа PSA подала заявку на СПИК

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Экономика

ЦБ РФ обнаружил вывод активов из Радиотехбанка

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в Радиотехбанк, у которого в конце января 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:20
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Авто

Показан первый в мире электрический внедорожник Ford Bronco

Zero Labs Automotive, независимая компания, презентовала первую в мире электрическую модель внедорожника Ford Bronco.
Обновлено в 11:31
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Происшествия

На Южном Урале у входа в больницу умер ветеран

Обновлено вчера в 12:19
ЖКХ

Определен график отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае

В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
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