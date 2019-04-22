Происшествия
В Москве пропала картина ЛевитанаРоссийская газета 05:29
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана. В пресс-службе столичного ГУ МВД корреспонденту "РГ" подтвердили, что сообщение о пропаже полотна действительно поступило в правоохранительные органы.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Футбол
Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»
Новым главным тренером «Тамбова» станет Александр Григорян, известный по работе в «Луче», «СКА-Хабаровске», «Анжи» и ряде других клубов.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
Обновлено в 08:19
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте
В Сети появился отрывок выступления двух звезд эстрады.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке
В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем
Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:24
Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Энергетика
Без российской нефти Белоруссия не обойдётся
Белоруссия точно не откажется от российской нефти, а Россия - от транзита сырья по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 07:13
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Музыка
Пятилетний мальчик выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В КБР задержали мать выброшенного на свалку ребенка
В Кабардино-Балкарии нашли мать ребенка, которого до этого мертвым в полиэтиленовом пакете обнаружили на мусорной свалке в Баксанском районе.
Обновлено в 07:43
Общество
«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе
Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Общество
«Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей
«Яндекс» объявил о запуске с 22 апреля программы поощрений для водителей «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:00
Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали украинской стороне 60 содержавшихся в местах лишения свободы заключенных, отправленных в колонии до выхода региона из-под контроля Киева в 2014 году.
Обновлено в 07:40
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Россиянина отдали под суд за призыв к геноциду евреев
Прокуратура передала в суд уголовное дело 23-летнего жителя города Кургана, обвиняемого в призывах к геноциду евреев.
Обновлено в 07:23