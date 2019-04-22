Происшествия

В Москве пропала картина ЛевитанаРоссийская газета 05:29

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана. В пресс-службе столичного ГУ МВД корреспонденту "РГ" подтвердили, что сообщение о пропаже полотна действительно поступило в правоохранительные органы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ни на чьей стороне»: глава «Литфонда» прокомментировал скандал с картиной Левитана

РЕН ТВ04:33

Найдена пропавшая картина Левитана

Телеканал 360°06:02

В Москве нашли пропавшую накануне картину Левитана

Интерфакс05:24

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

ТАСС05:21

Полиция Москвы начала проверку данных о хищении картины Левитана

РБК06:34

«Литфонд» планирует обратиться в суд после скандала с картиной Левитана

РИА Новости06:30

«Литфонд» планирует подать в суд на заявившего о краже картины И.Левитана «Летний пейзаж. Пашня»

Агентство Москва06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Футбол

Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»

Новым главным тренером «Тамбова» станет Александр Григорян, известный по работе в «Луче», «СКА-Хабаровске», «Анжи» и ряде других клубов.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

Обновлено в 08:19
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись

Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 08:23
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте

В Сети появился отрывок выступления двух звезд эстрады.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем

Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:24
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Энергетика

Без российской нефти Белоруссия не обойдётся

Белоруссия точно не откажется от российской нефти, а Россия - от транзита сырья по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 07:13
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Волгограде бывшего командира батальона осудили по 15 уголовным делам

Обновлено в 07:04
Политика

Климкин обратился к Зеленскому с цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому, процитировав мультфильм "Жил-был пес".
Обновлено в 08:09
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Обновлено в 06:29
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В КБР задержали мать выброшенного на свалку ребенка

В Кабардино-Балкарии нашли мать ребенка, которого до этого мертвым в полиэтиленовом пакете обнаружили на мусорной свалке в Баксанском районе.
Обновлено в 07:43
Общество

«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе

Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Общество

«Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей

«Яндекс» объявил о запуске с 22 апреля программы поощрений для водителей «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:00
Политика

Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали украинской стороне 60 содержавшихся в местах лишения свободы заключенных, отправленных в колонии до выхода региона из-под контроля Киева в 2014 году.
Обновлено в 07:40
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Политика

Елена Зеленская считала, что ее ушедший в политику муж «сошел с ума»

Обновлено в 08:12
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Россиянина отдали под суд за призыв к геноциду евреев

Прокуратура передала в суд уголовное дело 23-летнего жителя города Кургана, обвиняемого в призывах к геноциду евреев.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Обновлено в 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Исаак Ильич Левитан
Русский художник
Русский художник, мастер «пейзажа настроения». Академик ИАХ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное