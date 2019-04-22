Происшествия
В Москве пропала картина ЛевитанаРоссийская газета 05:29
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана. В пресс-службе столичного ГУ МВД корреспонденту "РГ" подтвердили, что сообщение о пропаже полотна действительно поступило в правоохранительные органы.
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Авто
Продажи люксовых автомобилей резко упали в России
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Политика
Путин и Лукашенко не обсуждали проблему качества нефти из России
Проблему качества нефти, которую Россия поставляет Белоруссии, главы двух государств пока не обсуждали, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:52
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Команда Кусто передала Минприроды отчет по «китовой тюрьме» в Приморье
Команда французского исследователя, председателя общества «Будущее океана» Жан-Мишеля Кусто подготовила и передала в Министерство природных ресурсов и экологии предварительный отчет, в котором говорится, что препятствий для выпуска на волю косаток и белух, находящихся в бухте Средней в Приморье, нет.
Обновлено в 09:42
Хоккей
Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона
Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Обновлено в 10:05
Политика
Команда Зеленского готовит восемь законопроектов для внесения в Раду
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Политика
В «Ростехе» хотят сделать популярным владение оружием
В государственной корпорации «Ростех» считают, что владение оружием в России необходимо популяризировать.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым
Главные роли в ленте сыграли Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.
Обновлено в 08:25
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Политика
МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке
В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Политика
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Политика
Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы президента на Украине
Второй тур выборов президента на Украине соответствовал мировым стандартам, заявил на брифинге глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели.
Обновлено в 08:41
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Кино
В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 08:23
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 20 апреля в 10:29
ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды в Москве
Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00