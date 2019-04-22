Происшествия

В Москве пропала картина ЛевитанаРоссийская газета 05:29

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана. В пресс-службе столичного ГУ МВД корреспонденту "РГ" подтвердили, что сообщение о пропаже полотна действительно поступило в правоохранительные органы.
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Полиция Москвы начала проверку данных о хищении картины Левитана

РБК06:34

Найдена пропавшая картина Левитана

Телеканал 360°06:02

В Москве нашли пропавшую накануне картину Левитана

Интерфакс05:24

В Москве найдена пропавшая из частной коллекции картина Левитана

ТАСС05:21

«Ни на чьей стороне»: глава «Литфонда» прокомментировал скандал с картиной Левитана

РЕН ТВ04:33

«Литфонд» планирует обратиться в суд после скандала с картиной Левитана

РИА Новости06:30

«Литфонд» планирует подать в суд на заявившего о краже картины И.Левитана «Летний пейзаж. Пашня»

Агентство Москва06:18
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Авто

Продажи люксовых автомобилей резко упали в России

Обновлено вчера в 22:13
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

Обновлено в 08:05
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии

Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Обновлено в 02:21
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Политика

Путин и Лукашенко не обсуждали проблему качества нефти из России

Проблему качества нефти, которую Россия поставляет Белоруссии, главы двух государств пока не обсуждали, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:52
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 04:50
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Команда Кусто передала Минприроды отчет по «китовой тюрьме» в Приморье

Команда французского исследователя, председателя общества «Будущее океана» Жан-Мишеля Кусто подготовила и передала в Министерство природных ресурсов и экологии предварительный отчет, в котором говорится, что препятствий для выпуска на волю косаток и белух, находящихся в бухте Средней в Приморье, нет.
Обновлено в 09:42
Хоккей

Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона

Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Обновлено в 10:05
Политика

Команда Зеленского готовит восемь законопроектов для внесения в Раду

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии

Обновлено вчера в 15:24
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Политика

В «Ростехе» хотят сделать популярным владение оружием

В государственной корпорации «Ростех» считают, что владение оружием в России необходимо популяризировать.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии

Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Общество

Быков рассказал о своем самочувствии впервые после госпитализации

Обновлено в 09:19
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым

Главные роли в ленте сыграли Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова.
Обновлено в 08:25
Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Политика

МИД России прокомментировал обстрел журналистов ВГТРК в Донецке

В МИД России, комментируя обстрел журналистов ВГТРК в Донецке, отметили отсутствие реакции на происшествие со стороны профильных международных институтов.
Обновлено в 06:45
Политика

Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах

Постоянный член жюри КВН, режиссёр Юлий Гусман прокомментировал RT победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Политика

Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы президента на Украине

Второй тур выборов президента на Украине соответствовал мировым стандартам, заявил на брифинге глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели.
Обновлено в 08:41
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Кино

В сети появился трейлер 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

В сети появился трейлер 3 серии финального сезона "Игры престолов". Ролик опубликовал телеканал HBO.
Обновлено в 08:23
Политика

Климкин после победы Зеленского процитировал мультфильм «Жил-был пес»

Обновлено в 06:35
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 20 апреля в 10:29
ЖКХ

Стал известен график отключения горячей воды в Москве

Более точные даты и сроки отключения горячей воды жители столицы могут узнать с помощью специального информационного сервиса, который есть на портале компании.
Обновлено в 10:00
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