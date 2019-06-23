Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистовBFM.ru вчера в 12:01
По мнению активистов, проблема, с которой столкнулся журналист «Медузы» Иван Голунов, имеет системный характер. «Гражданское общество добилось освобождения лишь одного невиновного, в то время как тысячи журналистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам», — отметили организаторы.
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с чего всё началось
Как пишет «ОВД-Инфо», на митинг в Москве не пускают активистов с плакатами в поддержку задержанных в Шиесе и против вывоза мусора из Москвы в другие регионы.Фонтанка.Рувчера в 11:21
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В Москве начался митинг против незаконных преследований журналистов и активистов
Интерфаксвчера в 10:37
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Общество
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Аналитики N1.RU сравнили стоимость жилья с ценами на готовый бизнес на российских курортах, на котором можно заработать летом, — средняя квартира в Новосибирске может выступить достаточным стартовым капиталом.
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Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
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Эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах.
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В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
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Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
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Армия и оружие
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Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
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В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
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Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
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В южнокорейском уезде Танян упали цены на чеснок
В южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто упали цены на чеснок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
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По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
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В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Министерство внутренних дел России заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Промтехнология" (оружейный бренд ORSIS) Владимир Злобин.
Обновлено в 01:22
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Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.
Обновлено вчера в 12:42
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти автомобиль от угона
Несомненно поможет от угонов и средство обороны на базе пин-кодов — на машине программируются штатные кнопки, и только владелец авто понимает, какие из их и, ключевое, в какой очередности надо налегать, дабы активировать зажигание.
Обновлено в 01:07
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В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 12:51
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Названы лучшие сардельки
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование говяжьих сарделек.
Обновлено в 01:08
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НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
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В России назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Основным условием сохранения транзита газа через Украину является урегулирование судебных споров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:21
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2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено 22 июня в 10:56
Политика
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Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
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Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Здоровье
Как прожить на 10 лет дольше, рассказали ученые
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
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В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58