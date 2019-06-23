В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистовBFM.ru 12:01

Организаторами акции на проспекте Сахарова выступили Либертарианская партия России и Независимый профсоюз журналистов. По мнению активистов, проблема, с которой столкнулся журналист «Медузы» Иван Голунов, имеет системный характер.

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

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