В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru вчера в 02:50

Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточности капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно к середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.

Политика Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР» Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Армия и оружие Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.

Хоккей Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией.

Музыка Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей Ранее Константин Эрнст объявил победителей и оправдался за фальсификации на шоу.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Футбол Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".

Происшествия Замглавы УФНС по Ростовской области задержана Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.

Экономика Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Футбол Вице-президент «Монако» подвел итоги сезона Вице-президент "Монако" Олег Петров оценил итоги завершившегося сезона Лиги 1, передает "Советский спорт".

Общество Для японских ядерных отходов ищут могильник Японские власти в качестве одной из главных целей заявили строительство хранилищ для постоянного захоронения высокорадиоактивных отходов, накапливаемых в процессе работы АЭС.

Политика ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.

Происшествия Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.