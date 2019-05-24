Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru вчера в 02:50
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточности капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно к середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ вчера в 15:09
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Акционеры «Сбербанка» утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на акцию
Интерфаксвчера в 07:45
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Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Обновлено вчера в 02:11
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:48
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.
Обновлено вчера в 11:03
Авто
Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!
Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Обновлено вчера в 23:01
Хоккей
Россия и Финляндия сыграют в полуфинале чемпионата мира
В субботу в Братиславе пройдут два полуфинала чемпионата мира. В первом из них Россия сыграет с Финляндией.
Обновлено в 00:28
Музыка
Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей
Ранее Константин Эрнст объявил победителей и оправдался за фальсификации на шоу.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено вчера в 11:44
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Футбол
Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса.
Обновлено в 00:25
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Футбол
Вице-президент «Монако» подвел итоги сезона
Вице-президент "Монако" Олег Петров оценил итоги завершившегося сезона Лиги 1, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Для японских ядерных отходов ищут могильник
Японские власти в качестве одной из главных целей заявили строительство хранилищ для постоянного захоронения высокорадиоактивных отходов, накапливаемых в процессе работы АЭС.
Обновлено в 01:13
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Гороскоп на 25 мая: Львов сегодня не сдвинешь с места, меланхоличны будут и Овны
Или даст с такими оговорками, что и брать не захочется.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
Протесты в Джакарте: число пострадавших стремительно растет
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду
У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.
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Футбол
Ташаев может вернуться из «Спартака» в «Динамо»
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев по окончании сезона может сменить клуб.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона
Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Три человека погибли в аварии на Ленинградском шоссе
Обновлено в 00:57
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 00:37