Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru вчера в 02:50
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
Читать в источнике
Оценить
Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточности капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно к середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ вчера в 15:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Акционеры «Сбербанка» утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на акцию
Интерфаксвчера в 07:45
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество
Клиенты банков могут потерять деньги из-за СМС с кодами
Сотрудники банков стали чаще запрашивать коды из присылаемых СМС-сообщений для подтверждения личности клиента.
Обновлено вчера в 05:06
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Массовое ДТП на МКАД: фура едва не упала в реку
На месте работают экстренные службы Москва, 25 мая.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе
Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Гаджеты
Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн
Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено вчера в 14:39
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено вчера в 14:58
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено вчера в 11:53
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги финального голосования, пересчитав оценки участников - Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно.
Обновлено 22 мая в 22:41
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено 23 мая в 12:16
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Резидент «Comedy Баттл» Наталья Краснова: «Муж жил со мной из жалости»
Краснова была замужем дважды, и каждый раз получала от отношений только разочарование. Ее первым супругом стал игрок в КВН Александр Алымов.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Новый глава генштаба ВСУ рассказал о судьбе Донбасса
Обновлено вчера в 11:07
Музыка
День города в Петербурге пройдет без выступления Нетребко и Эйвазова
Ранее сообщалось о том, что стал известен режим работы метрополитена в День города в Петербурге.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено вчера в 10:35
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после многолетней ссоры
Не смотря на давний конфликт с отцом Кирилла Толмацкого, Тимати все же позвонил ему ради памяти старого друга и посвящения ему tribute-номера.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51