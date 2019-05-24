Финансы
В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточности капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно к середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 15:09
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Глава Сбербанка назвал срок перехода к выплате дивидендов на уровне 50% от прибыли
Rambler News Service03:49
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Театры
Скончался худрук Концептуального театра Кирилл Ганин
Обновлено вчера в 03:59
Футбол
Леонид Федун: При лимите 8+17 весь негатив исчезнет
Схеме лимита 8 легионеров в заявке + 17 россиян «нет альтернативы», заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» владелец «Спартака» Леонид Федун.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Спорт
Туктамышева представила новый костюм для показательного номера
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новый костюм, в котором выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Культура
Дочь Алсу не принимает участие в спецвыпуске «Голос. Дети»
По решению телеканала результаты финала были аннулированы. Было решено сделать специальный выпуск программы.
Обновлено в 15:46
Футбол
«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса
Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Полет МиГ-31 в ближнем космосе показали на видео
Полет МиГ-31 в ближнем космосе, совершенный на высоте 21,5 км, показали на видео.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
В США начали строить первую атомную подлодку нового поколения
На верфях в США заложена первая стратегическая атомная подводная лодка нового поколения проекта «Колумбия», сообщает 24 мая портал Naval Today.
Обновлено в 11:50
Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
Обновлено в 12:23
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба
Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.
Обновлено в 15:50
Авто
SAIC готовит новый кроссовер Roewe MAX
Китайская корпорация SAIC, которой принадлежит бренд Roewe, готовит к выпуску новый кроссовер Roewe Max.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Экономика
Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии
Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.
Обновлено в 14:25
Хоккей
Санкт-Петербург примет чемпионат мира по хоккею в 2023 году — IIHF
Решение о проведении чемпионата мира по хоккею — 2023 в России утвердила Международная федерация хоккея (IIHF) 24 мая на ежегодном конгрессе в Братиславе, сообщает пресс-служба IIHF.
Обновлено в 15:11
Космос
Теорию относительности Эйнштейна проверят на орбите Земли
Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в следующем году доставить на борт Международной космической станции (МКС) самые точные часы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Виктория Боня ради съемки перекрыла набережную Круазет
Светскую львицу окружали 30 охранников Виктория Боня устроила в Каннах настоящий переполох: ради съемки рекламной кампании светская львица перекрыла набережную Круазет — известный бульвар вдоль побережья французского курорта, который находится в самом центре города.
Обновлено в 11:45
Политика
Стала известна дата возвращения Саакашвили на Украину
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая.
Обновлено в 15:48
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Политика
Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.
Обновлено в 13:11
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Политика
Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Общество
Племянница Скрипаля рассказала, откуда звонил ее дядя
По данным издания, Скрипаль позвонил племяннице 9 мая, чтобы поздравить ее с праздником, однако она не ответила — сообщение записал автоответчик.
Обновлено в 10:46
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17