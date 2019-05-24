Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Герман Греф
Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточности капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно к середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 15:09

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Акционеры «Сбербанка» утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на акцию

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Коммерсантъ15:09

Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2018 год в 361,4 млрд рублей

ТАСС07:39

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Finam.Ru11:00

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

Газета.Ru02:50
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
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Происшествия

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Армия и оружие

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Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
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Происшествия

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Экономика

В России запретили уличные табло с курсами обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
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«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде

Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
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Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
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Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
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Армия и оружие

В России модернизируют системы залпового огня «Град»

Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
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Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
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Политика

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