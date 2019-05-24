Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточности капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно к середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 15:09
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Происшествия
В Дагестане за ночь зафиксировали два землетрясения
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Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
НАТО примет новую стратегию из-за «ядерной угрозы» со стороны России
НАТО впервые за десятилетия примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено в 21:16
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Игры
В Steam началась очередная «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено в 17:32
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Общество
Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок
Школьникам рекомендуется сообщать о своем местонахождении и планах родителям, а также использовать возможности гаджетов для поиска потерявшихся и не бояться оперативно обращаться в правоохранительные органы в случае ЧП, рассказали РИА Новости в Росгвардии в преддверии последнего звонка в школах.
Обновлено в 20:41
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Общество
Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Кафе «ДоброДомик» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге не будет закрыто, написал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено в 18:51
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Происшествия
«Прошу перемен»: полковник Захарченко процитировал Виктора Цоя на суде
Помимо прочего, Захарченко вспомнил песню «Перемен требуют наши сердца» советского музыканта Виктора Цоя.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В России модернизируют системы залпового огня «Град»
Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27
Армия и оружие
ЦПВС: боевики минируют автомобили для прорыва обороны сирийских войск
«Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырёх заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», — говорится в его заявлении, поступившем в RT.
Обновлено в 15:20
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 21:34
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.
Обновлено в 06:49
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
7 июня Мэй сложит с себя полномочия председателя партии и покинет пост премьер-министра.
Обновлено в 13:00
Политика
В Госдуме и Совфеде ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
Как заявила RT член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди, Россия никому не позволит вмешиваться в вопросы национального государственного суверенитета.
Обновлено вчера в 07:37
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика
К Зеленскому подал иск в суд люстрационный комитет
Общественный люстрационный комитет Украины подал иск в суд к президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении организации в Facebook.Поводом стало назначение руководителем администрации президента Андрея Богдана.
Обновлено в 21:37
Наука
Эксперименты на гиппокампе показали, как улучшать или подавлять память
Биологи из Бостонского университета провели эксперименты на мышах, которые показали, что верхняя и нижняя части гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания.
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Здоровье
Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни
Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03