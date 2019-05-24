В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.

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Происшествия В Подмосковье женщина из ревности заказала убийство своей подруги Женщина из ревности за четыре миллиона рублей заказала убийство своей знакомой в Подмосковье, она и двое исполнителей задержаны и сознались в совершении преступления, говорится в сообщении ГСУСК России по Московской области.

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Шоу-бизнес Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских В интернете появились первые фотографии и видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских.

Политика Зеленский отменил указ Порошенко Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.

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Политика В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.

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Футбол Глушаков опубликовал мем про «Спартак» Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков опубликовал мем про свою команду.

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Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.

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