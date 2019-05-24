Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Глава Сбербанка назвал срок перехода к выплате дивидендов на уровне 50% от прибыли
Rambler News Service03:49
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Политика
На Порошенко завели третье уголовное дело
В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Политика
Украинский премьер Гройсман намерен создать партию
Издание "Украинская правда" сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую "партию двух премьеров".
Обновлено в 12:56
Происшествия
Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Шестилетний сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара
Недавно сын Яны Рудковской продемонстрировал характер. Гном Гномыч отказался позировать фотографу на мероприятии без гонорара.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей
Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей.
Обновлено в 13:23
Политика
Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Футбол
Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров
Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
Обновлено в 11:47
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Общество
День славянской письменности отметят в Хабаровске
Обновлено 22 мая в 19:10
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии
Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Политика
Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т грязной нефти
Россия и Белоруссия утвердили «дорожную карту» по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода «Дружба» на территорию РФ.
Обновлено в 12:47
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика
Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса
Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:33
Политика
Саакашвили может в среду вернуться на Украину, сообщили СМИ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:50
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Хоккей
Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказал мнение о давлении на команду перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:34