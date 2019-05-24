Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Девелопер «Самолет» хочет выплатить акционерам 300 млн рублей за I квартал

РИА Новости09:36

Акционеры «Сбербанка» утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на акцию

Интерфакс07:45

«Сбербанк» обещает большие дивиденды

Finam.Ru11:00

Годовое общее собрание акционеров Сбербанка. Главное

Коммерсантъ05:00

Глава Сбербанка назвал срок перехода к выплате дивидендов на уровне 50% от прибыли

Rambler News Service03:49

Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2018 год в 361,4 млрд рублей

ТАСС07:39

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

Газета.Ru02:50
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Политика

На Порошенко завели третье уголовное дело

В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Политика

Украинский премьер Гройсман намерен создать партию

Издание "Украинская правда" сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую "партию двух премьеров".
Обновлено в 12:56
Музыка

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города

Обновлено в 08:42
Происшествия

Во французском Лионе произошёл взрыв

На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
Политика

Виталий Милонов нарек ведущего НТВ «средневековым мракобесом»

Обновлено в 13:45
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Шестилетний сын Рудковской отказывается фотографироваться без гонорара

Недавно сын Яны Рудковской продемонстрировал характер. Гном Гномыч отказался позировать фотографу на мероприятии без гонорара.
Обновлено в 14:05
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Обновлено в 08:56
Происшествия

Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Экономика

Доход Бастрыкина в 2018 году сократился на 5 млн рублей

Доход председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в 2018 году составил 11,5 млн рублей.
Обновлено в 13:23
Политика

Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос

Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
Обновлено в 12:55
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Общество

Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве

Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Футбол

Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров

Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
Обновлено в 11:47
Политика

«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»

Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Общество

День славянской письменности отметят в Хабаровске

Обновлено 22 мая в 19:10
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 16:36
Экономика

Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии

Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Индия объяснила выбор российского вооружения вместо американского

Обновлено в 08:37
Политика

Россия прокачает с территории Белоруссии порядка 1 млн т грязной нефти

Россия и Белоруссия утвердили «дорожную карту» по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода «Дружба» на территорию РФ.
Обновлено в 12:47
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика

Телеведущий Соловьев пригрозил тюрьмой тормозящим паспортизацию чиновникам Донбасса

Российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал чиновников, которые отвечают за процесс паспортизации жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:33
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

Саакашвили может в среду вернуться на Украину, сообщили СМИ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:50
Здоровье

В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках

Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Хоккей

Тренер сборной Финляндии рассказал о давлении на команду перед полуфиналом ЧМ

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказал мнение о давлении на команду перед полуфиналом чемпионата мира с Россией.
Обновлено в 12:34
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