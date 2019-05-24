В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.

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