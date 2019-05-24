Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru 02:50
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Экономика
Сбербанк внедрит услугу снятия наличных по SMS
Сбербанк собирается запустить услугу снятия наличных по SMS для всех клиентов до конца июня.
Обновлено в 09:41
Политика
Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится 31 октября в любом случае
Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Спорт
Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27
Музыка
Организаторами «Евровидения» пересмотрены итоги конкурса
Организаторами конкурса "Евровидение-2019", который проходил на днях в израильском городе Тель-Авив, пересмотрены результаты подсчетов балов, выставленных в финале участникам.
Обновлено 22 мая в 15:24
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Космос
Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции
В сентябре 2017 года представители "Роскосмоса" и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции.
Обновлено в 09:04
Культура
Тина Канделаки спродюсирует сериал о порноактерах для Amediateka
Фото: ТАСС Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки снимает сериал по заказу видеосервиса Amediateka.
Обновлено в 11:29
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Происшествия
На эко-митинге в Саратове рассказали об отравленных землях САЗа
Как сообщили корреспонденту ИА «Свободные новости» организатор акции Иван Урядов и ведущий митинга Александр Мигурский, они не состоят в какой-либо организации, но поддерживают децентрализованное международное движение, начавшееся год назад с акции шведской школьницы Греты Тунберг, которая постаралась привлечь внимание к проблемам экологии.
Обновлено в 11:11
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Политика
Глава «новой церкви» Украины собирает «синод»
Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко 24 мая созывает "Священный синод", сообщается на странице неканонической церковной структуры в Facebook.
Обновлено вчера в 08:08
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ оценил инцидент в Керченском проливе
Руслан Хомчак, занявший должность нового руководителя Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), комментируя произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе, отметил, что украинских моряков нельзя было посылать в Черное море.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Орешкин: ситуация с «Дружбой» не повлияет на экономику России
Ситуация с загрязнённой нефтью в трубопроводе «Дружба» не повлияет на макроэкономические показатели России по итогам года.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В США началось строительство первой подлодки нового поколения
Работы по строительству американской подлодки нового поколения начались в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) на верфи компании Huntington Ingalls Industries, которая является производителем американских атомных авианосцев и субмарин.
Обновлено в 10:26
Общество
Александр Беглов встретился с депутатами местного самоуправления
Александр Беглов встретился с депутатами местного самоуправления. Встреча прошла в новом формате на территории Таврического дворца.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Все пострадавшие при ЧП в Шереметьеве выписаны из НИИ им. Вишневского
Последняя пациентка, пострадавшая в результате авиакатастрофы в столичном аэропорту Шереметьево, выписана из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского.
Обновлено в 05:55
Хоккей
ИИХФ утвердил проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге
В пятницу 24 мая в Братиславе конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) единогласно утвердил, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Петербурге.
Обновлено в 06:10
Футбол
Акинфеев: все прекрасно понимают, что «Реал» был не в лучшем состоянии
Думаю, эта мудрость приходит с годами. Что касается победы, то все прекрасно понимают, что «Реал» был не в лучшем состоянии.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Неизвестные расстреляли полицейского в Туле
В Туле полиция и сотрудники Росгвардии разыскивают мужчин, напавших на полицейского утром 24 мая.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Диетолог назвала допустимое количество сладкого в день
Специалист пояснила, что в 10 г сахара содержится 40 ккал — примерно одна порция сладкого, и в день допустимо съесть четыре такие порции.
Обновлено в 10:09
Авто
Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили
Специалисты установили, что самыми долговечными автомобилями считаются модели Audi, выпущенные в период с 2010 по 2015 годы.
Обновлено в 09:41