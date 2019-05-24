Экономика
В Москве проходит годовое собрание акционеров СбербанкаГазета.Ru вчера в 02:50
В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия. На английском языке трансляция доступна здесь.
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Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточности капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно к середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ вчера в 15:09
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Акционеры «Сбербанка» утвердили дивиденды за 2018 год в размере 16 рублей на акцию
Интерфаксвчера в 07:45
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Происшествия
Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Технологии
В Петербурге сегодня спустят на воду ледокол «Урал»
Сегодня, 25 мая, в Петербурге спустят на воду ледокол «Урал». Он входит в тройку самых больших и мощных атомоходов в мире.
Обновлено в 00:01
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап отбыли в свадебное путешествие
View this post on Instagram #honeymoon @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 25, 2019 at 2:02am PDT Судя по всему, молодожены в свадебное путешествие отправились на частном самолете.
Обновлено в 06:11
Космос
Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска
Обновлено в 04:11
Общество
Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Общество
Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить
Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В дельфинарии в Севастополе произошел пожар
Как сообщил ТАСС сотрудник дельфинария, пожар произошел в хозяйственной постройке и серьезных повреждений нет, животные не пострадали, однако на время дельфинарий приостановит работу.
Обновлено в 04:05
Политика
Британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
Ирина Дубцова призналась, что у девочки пока нет имени. Звезда попросила поклонников помочь с выбором клички.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей
Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15
Футбол
Урош Спаич — о Лиге чемпионов, Лиге Европы и итогах сезона РПЛ
Защитник «Краснодара» Урош Спаич оценил итоги сезона и выразил сомнение в том, что у «Уфы» найдётся мотивация на матч с «Локомотивом».
Обновлено в 06:15
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Кино
Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов
«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Уилл Смит отругал сына за опоздание на премьеру «Аладдина»
Обновлено в 04:05
Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за Азара
Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика
МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину
Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 02:05
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Спорт
Кокорину разрешили посещать спортзал пять раз в неделю
Адвокат добавила, что Кокорин соблюдает режим питания и просит родителей не присылать ему много еды.
Обновлено в 06:55
Технологии
Лаборатория Касперского зафиксировала рост числа мобильных троянов
В этом году эксперты компании зафиксировали около 30 тысяч банковских троянов, к сравнению, в 2018 году это число немного не дотягивало до 19 тысяч.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Космос
Снимок: Астрономы-любители замечают «лопасти» у Большого красного пятна Юпитера
Недавно астрономы-любители стали замечать новые образования – «лопасти» и «хлопья» - которые разлетаются в разные стороны от, как представляется на первый взгляд, «раскручивающегося» БКП.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08