Общество
В Москве проходит акция против фабрикации уголовных делКоммерсантъ 10:23
В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено в 11:08
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками
«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с четырьмя игроками.
Обновлено в 03:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Политика
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров»
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу ЛГБТ-параду, который в воскресенье должен начаться в Киеве, сообщают СМИ.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Авто
Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44
Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Экономика
Грузия может потерять российских туристов и инвестиции
Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.
Обновлено 21 июня в 14:53
Общество
Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков
По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.
Обновлено в 08:25
Общество
Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям
Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца
Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Спорт
Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста
Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности
Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Культура
Вратарь «Монреаля» пришел на вечер НХЛ с женскими трусиками в нагрудном кармане. Прайса сдала жена
Обновлено в 08:00
Происшествия
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Обновлено вчера в 10:16