В Москве проходит акция против фабрикации уголовных делКоммерсантъ 10:23

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, организаторами которой выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

В Москве проходит акция против фабрикации уголовных дел

Политика Миронов призвал ввести санкции против Грузии Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.

Политика Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Спорт Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.

Космос Россия прирастает новыми островами в Арктике Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.

Футбол «Локомотив» продлил контракты с четырьмя игроками «Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с четырьмя игроками.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.

Политика Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Политика В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 километров» Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о 200 километрах от Грозного до Тбилиси, не намекал на агрессию и отправку в Грузию мифического десанта.

Шоу-бизнес Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.

Политика Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу ЛГБТ-параду, который в воскресенье должен начаться в Киеве, сообщают СМИ.

Армия и оружие Рассекречены документы об обороне Брестской крепости Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.

Авто Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.

Теннис Роджер Федерер завоевал титул в Галле Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.

Экономика Грузия может потерять российских туристов и инвестиции Правда, в последнее время отношения несколько смягчились и российские инвестиции стали проникать в Грузию с новой силой: поглощались крупные бизнесы, земельные участки, наращивался товарооборот.

Общество Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.

Общество Грузинские кинотеатры объявили бойкот русскоговорящим зрителям Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Шоу-бизнес Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.

Политика Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Спорт Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.