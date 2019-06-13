В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»Интерфакс 17:24

Как сообщил ранее "Интерфаксу" глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, организаторы митинга - СЖР и СЖМ изменили лозунг мероприятия с "поддержки журналиста Голунова" на "Закон и справедливость для всех".

с чего всё началось

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.

Футбол Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".

Политика Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.

Экономика Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.

Общество «Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.

Футбол Тренер «Атлетико» Симеоне женился Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.

Музыка Загитова выступила под любимую песню Медведевой В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Происшествия Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Происшествия Открытое горение на крыше цеха ЦНИИмаш в Королеве ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше одного из цехов ЦНИИмаш в подмосковном Королеве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

Политика В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.

Происшествия Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.

Политика Индия ввела ввозные пошлины на американские товары Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.

Происшествия Индийская девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду Шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в пустыне Сонора (штат Аризона, США) после того, как ее мать оставила ее вместе с другими мигрантами, а сама ушла на поиски воды.

Происшествия В аварии под Воронежем погибли восемь человек В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.