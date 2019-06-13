Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»Интерфакс 17:24

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
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с чего всё началось

Глава СЖР пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Как сообщил ранее "Интерфаксу" глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, организаторы митинга - СЖР и СЖМ изменили лозунг мероприятия с "поддержки журналиста Голунова" на "Закон и справедливость для всех".
Интерфакс08:44

Подробнее о событии

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Интерфакс17:24

Журналиста Голунова позвали на митинг в его защиту

URA.Ru12:09

Павел Гусев: Журналисты выйдут 16 июня на проспект Сахарова за свободу и справедливость для всех

Российская газетавчера в 05:30

В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех»

Эхо Москвы18:04

Ивана Голунова пригласили на митинг 16 июня в Москве

Говорит Москва09:00

Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июня

Московский Комсомолец09:26

Голунов выступит на митинге в защиту свободы слова в Москве

Газета.Ru12:13
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Происшествия

На Украине ликвидировали незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 16:32
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено в 19:18
Игры

В Сеть попали кадры с закрытого пресс-показа Borderlands 3

Обновлено в 04:05
Наука

В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита

Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:58
Политика

Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход после массовой драки с цыганами

Жители деревни Чемодановка в Пензенской области устроили сход, перекрыв федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Экономика

Исследователи выяснили, на что россияне берут микрозаймы

Специалисты финансового маркетплейса «Юником 24» провели исследование и выяснили, что около 45 процентов клиентов микрофинансовых организаций берут займы для поддержания текущего образа жизни, также почти половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей обращается в такие организации, так как нуждается в покупке товаров первой необходимости, в том числе продуктах и необходимой бытовой технике.
Обновлено в 20:23
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Футбол

Тренер «Атлетико» Симеоне женился

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова улетела на свадьбу в Италию с бывшим возлюбленным

Свадьба друзей Бузовой прошла рядом с Вероной в Италии.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено в 03:43
Музыка

Загитова выступила под любимую песню Медведевой

В одном из своих недавних интервью Медведева рассказала, что именно песня Билли Айлиш "Bad guy" является одной из ее любимых композиций.
Обновлено в 11:42
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Общество

Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 7 тысяч человек

Обновлено в 19:57
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Открытое горение на крыше цеха ЦНИИмаш в Королеве ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше одного из цехов ЦНИИмаш в подмосковном Королеве, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:17
Политика

В Эр-Рияде заявили о готовности ответить на любую угрозу

Саудовская Аравия не стремится к войне, но готова ответить на любую угрозу своим интересам.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Политика

Индия ввела ввозные пошлины на американские товары

Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Индийская девочка умерла в пустыне Аризоны, пока ее мать искала воду

Шестилетняя девочка из Индии умерла от теплового удара в пустыне Сонора (штат Аризона, США) после того, как ее мать оставила ее вместе с другими мигрантами, а сама ушла на поиски воды.
Обновлено в 17:36
Космос

В ДВФУ создают самоуничтожающийся кубсат с солнечным парусом

Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

В аварии под Воронежем погибли восемь человек

В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено в 15:14
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Происшествия

В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом

Неизвестный напал с ножом на полицейского в японской Осаке, передает агентство Киодо.
Обновлено в 20:24
Политика

Мэр Риги выступил против сноса памятника воинам‐освободителям

Обновлено в 10:14
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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