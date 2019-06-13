В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»Интерфакс 17:24

Как сообщил ранее "Интерфаксу" глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, организаторы митинга - СЖР и СЖМ изменили лозунг мероприятия с "поддержки журналиста Голунова" на "Закон и справедливость для всех".

с чего всё началось

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

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