Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»Интерфакс 17:24
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
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с чего всё началось
Как сообщил ранее "Интерфаксу" глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, организаторы митинга - СЖР и СЖМ изменили лозунг мероприятия с "поддержки журналиста Голунова" на "Закон и справедливость для всех".Интерфакс08:44
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