Футбол
В Москве пройдет Мемориал Валентина ИвановаSport24.ru 03:02
В Москве с 21 по 25 августа пройдет международный турнир памяти легендарного советского футболиста и тренера, олимпийского чемпиона и чемпиона Европы Валентина Козьмича Иванова «Звездный путь» среди юношеских сборных, составленных из игроков не старше 2004 года рождения.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
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Обновлено в 04:10
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
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Футбол
Асенсио продемонстрировал, как передвигается на костылях
Испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена после стыка с Пьером-Эмерик Обамеянгом в матче Международного кубка чемпионов с «Арсеналом».
Обновлено в 03:07
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Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
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Политика
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«Лишь желанные земли получают такие предложения», — подчеркнули супруги. Остров Гренландия является автономной территорией Дании.
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Происшествия
Грабитель отобрал у безработной москвички сумку с 1,4 млн рублей
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Обновлено в 03:25
Армия и оружие
105 лет назад русские кавалеристы победили австрийцев при солнечном затмении
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Обновлено в 03:34
Общество
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Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Международная правозащитная группа «Агора» пожаловалась в ООН на разгон протестных акций в Москве
Авторы обращения считают, что власти России нарушили несколько положений Международного Пакта о гражданских и политических правах и Конвенции ООН против пыток.
Обновлено в 03:28
Экономика
Сбербанк даст кредит в $400 млн для постройки АЭС «Аккую» в Турции
Сбербанк первым предоставит финансирование для проекта сооружения АЭС "Аккую" в Турции.
Обновлено в 03:31
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Ученые объяснили, почему полные люди переносят жару лучше худых
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Футбол
Le Parisien: игроки «ПСЖ» недовольны Тухелем
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Обновлено вчера в 15:57
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Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
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Обновлено вчера в 19:05
Авто
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Футбол
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Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
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Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
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Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
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