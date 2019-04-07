Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого домаRT на русском 04:11

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере Москвы

ТАСС04:30

Пожар на подземной стоянке на севере Москвы ликвидирован

Вечерняя Москва04:52

Пожар на подземной парковке на Ленинградском шоссе ликвидирован

Москва 2404:33

Пожар в подземном паркинге на севере Москвы ликвидирован

Агентство Москва04:42

Видео с места пожара на подземной парковке жилого дома в Москве

РЕН ТВ03:00

Пожар на подземной автостоянке на севере Москвы потушили

РИА Новости04:37

Крупный пожар потушили в подземном паркинге на севере Москвы

РИАМО04:45
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«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Авангард»

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Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
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Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
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Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
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Политика

Порошенко заявил, что сделал выводы из отзывов украинцев о его работе

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Обновлено вчера в 11:56
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Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Футбол

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Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Хоккей

Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде

Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.
Обновлено в 03:19
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
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Музыка

Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»

Обновлено в 00:51
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:42
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 09:03
Общество

Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил Минкульт

В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика

Польша потребует от Германии $900 млрд репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
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Сергей Галицкий: «Удивлен, что все стадионы выполнены как холодные бетонные вещи»

Удивлен, что все стадионы выполнены как холодные бетонные вещи.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
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Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
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Шоу-бизнес

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Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.
Обновлено в 03:46
Общество

Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес

Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
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В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
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В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
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Футбол

Скауты «Лейпцига» просматривали Шика в матче с «Сампдорией»

По данным Football Italia, скауты немецкого клуба посетили матч "Ромы" с "Сампдорией" в рамках чемпионата Италии (1:0).
Обновлено в 04:39
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
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