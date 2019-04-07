В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого домаRT на русском 04:11

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

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