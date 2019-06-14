Интернет

В Москве произошёл масштабный сбой геолокацииГоворит Москва 07:08

В декабре «Яндекс» сообщал о решении проблем с GPS в районе Кремля: руководитель геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приёмника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
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Пользователи массово пожаловались на сбои в работе геолокации в Москве

РБК08:59

«Яндекс»: Случаи неверного геопозиционирования в Москве не связаны с работой инфраструктуры компании

Агентство Москва08:56

В «Яндексе» объяснили сбои в навигации

Москва 2409:29

Масштабный сбой геолокации произошел в столице

Вечерняя Москва07:52

«Яндекс» признал невозможность справиться с «телепортациями»

Говорит Москва08:49

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

РИА Новости07:45

К взлету готовы? «Яндекс. Навигатор» отправляет в Шереметьево

Вести.Ru07:30
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Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Обновлено в 15:30
Авто

Toyota анонсировала появление новых функций безопасности

Японский автопроизводитель анонсировал две новые функции безопасности для своих автомобилей, которые будут применяться, начиная со следующего года.
Обновлено в 03:37
Происшествия

При обрушении моста в Китае в реку упали два автомобиля

В Китае при обрушении моста две машины оказались в реке. Инцидент произошел в провинции Гуандун на юге страны.
Обновлено в 09:28
Единоборства

Хабиб признался, что не любит побеждать

Обновлено в 15:30
Общество

Сын Алибасова решил вывезти отца из России

Музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Европу. Об этом сообщил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье

Вы не больны — у вас жажда!-2

Несомненно, особое возражение у многих, кто лечил гипертензию, особенно у врачей, вызывает утверждение доктора Ф. Батмангхелиджа, что, кроме увеличения ежедневного приема воды, следует увеличивать и потребление морской соли, которая содержит множество минералов.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Здоровье

Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день

Обновлено в 02:35
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Опубликовано видео боевых стрельб ЗРК «Тор»

Минобороны опубликовало видео стрельб из арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ".
Обновлено в 12:05
Общество

В Швейцарии десятки тысяч женщин протестуют против неравенства

В Швейцарии сегодня десятки тысяч женщин не пошли на работу, что пройти маршами протеста против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционального представительства в органах власти.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Китай оказался участником производства F-35

Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Общество

В Высшей школе экономики меняется политика

В вузе идут реформы на фоне скандалов с увольнениями Из Высшей школы экономики (ВШЭ) за последний месяц уволились несколько сотрудников, в том числе автор социологических исследований о сторонниках оппозиционера Алексея Навального, которая заявила, что сделала это под давлением руководства вуза.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Армия и оружие

Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада

Турецкая сторона заявила, что атака была намеренной: на наблюдательный пункт обрушилось 35 снарядов.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Общество

Замдиректора театра кукол Образцова уволен из-за скандала

Юрий Шерлинг, замдиректора Кукольного театра имени Сергея Образцова уволен на фоне скандала.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами

Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Сотрудникам МВД РФ разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд.
Обновлено в 02:38
Политика

Киев не сможет обмануть Международный суд в Гааге

Киев пытается обманом выиграть у России суд в Гааге. Однако арбитраж не намерен идти на поводу у Незалежной.
Обновлено в 13:58
Политика

Зеленский проведет ревизию «судебной реформы» Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский решил создать экспертную группу, которая оценит результаты проведенной его предшественником Петром Порошенко «судебной реформы».
Обновлено в 14:54
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