Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматовРоссийская газета 08:38
За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов. Как сообщает управление Роспотребнадзора по столице, 17 человек госпитализированы с сальмонеллезом. Все заявили, что недавно перекусывали продуктами из автоматов Healthy food.
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с чего всё началось
Как уточнили в Роспотребнадзоре, приостановлена работа 15 автоматов с едой в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах.Lenta.ru09:48
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