с чего всё началось

За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов. Как сообщает управление Роспотребнадзора по столице, 17 человек госпитализированы с сальмонеллезом. Все заявили, что недавно перекусывали продуктами из автоматов Healthy food.

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Авто Volkswagen представил новую механическую трансмиссию Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.

Политика Австрия разрешила экстрадицию в США украинского олигарха Фирташа Экстрадиция Фирташа в США была одобрена Верховным судом Австрии 25 июня.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Политика Министр экологии Франции ушел в отставку Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.

Происшествия Самолет рухнул на жилой дом в Чечне Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.

Политика Западные СМИ связали проукраинских неонацистов из Италии с ополченцами Крупные западные СМИ допустили ошибку при переводе публикации итальянской полиции, в которой упоминаются украинские ультраправые.

Политика Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.

Происшествия Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.

Спорт Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.

Общество Правительство поддержало ограничения на вейпы и кальяны Правительство России положительно оценило законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и ограничении пользования кальяном.

Гаджеты У NVIDIA пока нет планов по выпуску GeForce RTX 2080 Ti SUPER Представитель сайта TweakTown в ходе презентации линейки GeForce RTX SUPER спросил у вице-президента NVIDIA Джеффа Фишера, стоит ли ждать появления модели Ti SUPER.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс берет силы и энергию, обнимаясь с деревьями Новый пост звезды был посвящен деревьям, с помощью которых, как выяснилось, можно набраться сил и восстановить уровень энергии.

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Здоровье Украина стала мировым лидером по заболеваемости корью Украина оказалась на первом месте в списке стран с наибольшей распространенностью заболевания корью за 2018 год.

Авто Появились первые фото салона новой Skoda Octavia Первые шпионские фото интерьера салона новой «Октавии» 2020 модельного года опубликовал в Сети портал Motor1.

Политика Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Футбол Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в Грозном В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Политика Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщается на сайте компании.

Происшествия В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.

Интернет FaceApp вернулся в топ приложений в App Store Популярный росссийский сервис FaceApp, который имеет возможность «старить» пользователей, вернули в ТОП приложений в онлайн-магазинах App Store и Google Play по всему миру.

Происшествия Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.

Политика У партии Зеленского накануне выборов вырос рейтинг Вопреки утверждениям большинства украинских и международных социологических компаний, партия "Слуга народа" не только не теряет рейтинг, но за 5 дней до внеочередных выборов в парламент его еще и нарастила.

Политика Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту» Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.

Политика Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.