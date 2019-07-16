Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматовРоссийская газета 08:38

За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов. Как сообщает управление Роспотребнадзора по столице, 17 человек госпитализированы с сальмонеллезом. Все заявили, что недавно перекусывали продуктами из автоматов Healthy food.
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 в Роспотребнадзоре, приостановлена работа 15 автоматов с едой в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах.
Lenta.ru09:48

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В Москве более 20 человек госпитализировали после отравления

РИА Новости09:40

Депздрав: После отравления едой из вендинговых аппаратов в Москве были госпитализированы 23 человека

Агентство Москва09:16

После отравления едой из аппаратов Healthy Food в Москве госпитализированы 23 человека

Говорит Москва09:37

30 человек отравились едой из автоматов здорового питания

Глас Народа09:18

Более 20 отравившихся едой из автоматов в московских офисах госпитализированы

ТАСС09:07

Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Интерфакс06:18

После отравления едой из автоматов были госпитализированы 23 человека

Москва 2409:45
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