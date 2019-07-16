Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматовРоссийская газета 08:38

За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов. Как сообщает управление Роспотребнадзора по столице, 17 человек госпитализированы с сальмонеллезом. Все заявили, что недавно перекусывали продуктами из автоматов Healthy food.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Здоровая еда с сальмонеллой? Почему отравились десятки москвичей

Москва 2412:30

После отравления едой из аппаратов Healthy Food в Москве госпитализированы 23 человека

Говорит Москва09:37

Депздрав: После отравления едой из вендинговых аппаратов в Москве были госпитализированы 23 человека

Агентство Москва09:16

Более 20 отравившихся едой из автоматов в московских офисах госпитализированы

ТАСС09:24

30 человек отравились едой из автоматов здорового питания

Глас Народа09:18

В Москве более 20 человек госпитализировали после отравления

РИА Новости09:40

Около 30 офисных работников по всей Москве отравились едой из автоматов

Интерфакс06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
Футбол

Алексей Миранчук рассказал о своем будущем в Европе

Обновлено в 14:33
Футбол

Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»

Руни является воспитанником «Эвертона». За основную команду «ирисок» он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в «МЮ».
Обновлено в 13:50
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Политика

Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено в 12:49
Экономика

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

Обновлено в 06:55
Общество

Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
Финансы

ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей

Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 11:37
Здоровье

Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач

О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".
Обновлено в 13:42
Политика

В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Футбол

Малиновский перешел в «Аталанту»

Обновлено в 10:16
Кино

Скончалась актриса Ольга Вяликова

Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400

Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35.
Обновлено в 12:36
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Футбол

«Парма» снова арендовала игрока «Наполи»

Обновлено в 14:02
Хоккей

«Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»

В прошлом сезоне 31-летний Анисимов набрал 37 (15+22) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 08:52
Происшествия

Четыре села в Чечне остались без света после падения самолета

ЧП произошло в станице Новощедринская при проведении сельскохозяйственных работ. Легкомоторный самолет упал Ан-2 на жилой дом.
Обновлено в 05:53
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Композитор Игорь Извеков найден мертвым при странных обстоятельствах

Обновлено в 11:16
Политика

В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора

В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Обновлено в 15:08
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено в 03:06
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Экономика

Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд

Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Гаджеты

Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0

Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Главное