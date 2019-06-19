Происшествия
В Москве произошла массовая дракаLenta.ru 00:58
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash». По предварительной информации, один из участников драки погиб, еще трое ранены.
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Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено вчера в 09:27
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Юморист Вадим Галыгин снова стал отцом
Вадим Галыгин уже в третий раз стал отцом. Супруга Ольга Вайнилович подарила знаменитому юмористу сына Ивана.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России
НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.
Обновлено вчера в 03:27
Энергетика
Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Семь пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике. Русский язык в регионе сдавали 5180 выпускников.
Обновлено вчера в 10:31
Наука
Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании
Президент США Дональд Трамп объявил об официальном начале своей президентской кампании в Орландо, штат Флорида.
Обновлено вчера в 21:08
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Российских космонавтов направят на подготовку к спецназу в Чечню
Власов пояснил, что в подготовке космонавтов есть много общего с программой подготовки бойцов спецназа.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Экономика
Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго
Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Ираке прогремели взрывы рядом с нефтяными объектами
Недалеко от иракского города Басра упала ракета в районе, где располагаются объекты иностранных нефтяных компаний.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Станция метро «Невский проспект» погрузилась во тьму
На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
Обновлено в 01:13
Путешествия
Названы пять самых популярных курортов на Азовском море
Обновлено в 01:05
Политика
В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.
Обновлено вчера в 20:22
Теннис
Мария Шарапова: Только с годами осознала ценность победы на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о победе на Уимблдоне в 2004 году.
Обновлено в 01:07
Космос
В СевГУ пройдёт «Космический урок»
«Космический урок» на базе СевГУ пройдёт в одиннадцатый раз.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Посол России встретился с вице-губернатором Аляски
Российский посол в США Анатолий Антонов совершил визит в город Джуно, где встретился с вице-губернатором штата Аляска Кевином Мейером и обсудил возможности для двухстороннего сотрудничества.
Обновлено в 00:30
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
Обновлено вчера в 01:35
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Общество
Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей
Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56