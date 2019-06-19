Происшествия
В Москве произошла массовая дракаLenta.ru 00:58
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash». По предварительной информации, один из участников драки погиб, еще трое ранены.
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Происшествия
Подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова: дети покрывают отца
Подруга погибшей супруги бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова Ирины Анна Никитина выдвинула невероятную версию случившегося в доме спортсмена, передает "СтарХит".
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Самая дорогая земля в России принадлежит семье бывшего министра
Журнал Forbes признал принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза России Александра Ткачева агрокомплекс владельцем самых дорогих земель в стране.
Обновлено в 01:50
Общество
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась
Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
Обновлено в 03:37
Политика
Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова
Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен
"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено вчера в 06:47
Здоровье
Сергей Сокол: В Иркутской области нужно создать базовые условия для реализации нацпроектов
Ранее на текущей сессии Сергей Сокол предложил оценить эффективность передачи сферы здравоохранения с муниципального на региональный уровень.
Обновлено в 05:01
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Авто
Названы цены на обновленный Subaru Outback
Subaru Outback на российском рынке в отличие от модели 2018 года подорожала на 30 тысяч рублей и теперь доступна по цене от 2 689 000 рублей.
Обновлено вчера в 07:29
Происшествия
Во Владивостоке в жилом доме произошел пожар
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме во Владивостоке.
Обновлено в 05:16
Технологии
CMC Magnetics покупает Verbatim
Обновлено в 04:14
Происшествия
Адвокат сообщил, когда Кокорина и Мамаева переведут в колонию
Адвокат полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста и его друга Александра Кокорина в колонию.
Обновлено 17 июня в 15:36
Технологии
Владелец магазинов re:Store и Nike будет сдавать смартфоны в лизинг
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Inventive Retail Group, Inventive DLM будет также управлять IT-инфраструктурой своих клиентов и поставлять им программное обеспечение, оказывая им DaaS-услуги (Device-as-a-Service, устройство как сервис).
Обновлено в 05:28
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили с пробегом в России продают и покупают на территории Чеченской республики.
Обновлено вчера в 07:51
Армия и оружие
Массированный удар по Донецку нанесла Украина
Обновлено в 05:18
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Обновлено вчера в 08:32
Общество
В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти
Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Политика
В Нидерландах назвали имена возможных фигурантов дела о крушении MH17
Голландский телеканал NPO 2 назвал имена четырех вероятных фигурантов расследования дела о катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:55