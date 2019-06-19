В Москве произошла массовая дракаLenta.ru 00:58

Массовая драка произошла около станции метро «Электрозаводская» на востоке Москвы. В результате в больницу попали три человека, один погиб. Как рассказали «360» в пресс-службе столичного главка МВД, конфликт возник в районе 05:30.

с чего всё началось

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash». По предварительной информации, один из участников драки погиб, еще трое ранены.

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