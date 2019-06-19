Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в МосквеТАСС 01:00

Участниками массовой драки на площади около станции метро «Электрозаводская» были уроженцы Средней Азии. Они вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников.

с чего всё началось

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.

Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве

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