Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в МосквеТАСС 01:00
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Участниками массовой драки на площади около станции метро «Электрозаводская» были уроженцы Средней Азии. Они вышли из ресторана «Иссык-Куль» одной компанией, но после что-то не поделили и начался конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из участников.Телеканал 360°02:51
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