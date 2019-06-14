Интернет

В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокацииКоммерсантъ 10:48

В «Яндексе» рассказал «РИА Новости», что неполадки, скорее всего, связаны со сбоями в GPS. «Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов»,— отметили в компании.
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Пользователи массово пожаловались на сбои в работе геолокации в Москве

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«Яндекс» признал невозможность справиться с «телепортациями»

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Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
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Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
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Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
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Происшествия

В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд

Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
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Компания Fiat сообщила том, что в скором времени она начнёт выпускать популярный автомобиль Ducato в электрифицированной версии.
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Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
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Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
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Медведчук рассказал «самый страшный» факт о Зеленском

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Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

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Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
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Общество

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Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
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Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
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В результате активности горожан стало возможным полностью обеспечить потребности медицинских организаций в донорской крови.
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