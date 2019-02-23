Происшествия
В Москве произошел пожар в консерватории имени ЧайковскогоРБК 02:43
На сайте ГУ МЧС по Москве сообщается, что возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного здания. Пожар локализовали в 10:33, а вскоре потушили.
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Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»
В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Увеличилось число жертв взрыва автомобиля на КПП в ДНР
Два человека погибли, один получил ранения в результате подрыва гражданского автомобиля в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины.
Обновлено в 09:31
Политика
Порошенко поддержал «забывших о празднике» 23 февраля украинцев
Президент Украины Петр Порошенко поддержал тех сограждан, кто забыл про День защитника Отечества.
Обновлено в 09:00
Политика
Грузовик с гумпомощью проехал в Венесуэлу из Бразилии
Обновлено в 11:24
Культура
В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма
Обновлено в 02:57
Политика
Глава МИД Британии назвал Словению вассалом СССР
Словения много лет являлась вассальным государством Советского Союза.
Обновлено в 11:00
Музыка
Дима Билан сломал ногу в двух местах
Обновлено в 10:14
Спорт
Ретивых заменит Устюгова в командном спринте
В воскресенье, на проходящем в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин.
Обновлено в 10:47
Политика
«Прощайте»: в Раде потребовали не пускать Anna Maria на «Евровидение»
Депутат Верховной Рады Борислав Береза потребовал отстранить сестер Анну и Марию Опанасюк от участия в национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».
Обновлено в 11:06
Футбол
«Спартак» проиграл «Шерифу» в товарищеском матче
Московский "Спартак" проиграл "Шерифу" из Тирасполя в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:54
Спорт
Айзенбихлер выиграл ЧМ на большом трамплине, Климов — 18-й
Немец Маркус Айзенбихлер первенствовал на чемпионате мира в Зеефельде в прыжках на лыжах с трамплина HS 130.
Обновлено в 10:35
Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Общество
Феминистки оголили грудь у военкомата в Петербурге
В Петербурге шесть женщин-феминисток провели акцию у военного коммисариата на набережной реки Фонтанки.
Обновлено в 10:10
Общество
В США чернокожих детей заставили собирать хлопок под песни рабов
Отмечается, что похожие песни пели чернокожие рабы, работавшие на плантациях.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву
В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Политика
Несколько военнослужащих нацгвардии Венесуэлы сбежали в Колумбию
Группа военнослужащих национальной гвардии Венесуэлы в субботу перешли границу с Колумбией и сдались колумбийским властям.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Самолет ВВС США пролетел над Россией
Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Единоборства
Боец UFC Халид Муртазалиев дисквалифицирован на два года за допинг
Дагестанец Халид Муртазалиев, выступающий в американской UFC, провалил допинг-тестирование USADA, за что был отстранен от боев на два года.
Обновлено в 11:27
Политика
Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию
Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.
Обновлено в 07:52
Наука
Ученые нашли причину быстрого развития рака простаты
Исследователи Ратгерского университета выявили ген, указывающий на высокую вероятность развития рака предстательной железы, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
После скандального избиения жены Марат Башаров может лишиться работы
Люди не хотят видеть мужчину, избивающего женщин, в роли ведущего шоу. Останется ли Башаров ведущим, узнаем через несколько месяцев.
Обновлено в 11:26
Кино
Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Обновлено в 04:39
Спорт
Логинов пропустил чемпионат Европы по ошибке СБР
Биатлонист сборной России Александр Логинов пропустил чемпионат Европы в Белоруссии из-за технической ошибки, которую допустили в Союзе биатлонистов России.
Обновлено в 04:50
Политика
Болтон призвал Россию поддержать «Объединение против ядерного Ирана»
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выступил с призывом к России поддержать американскую организацию "Объединение против ядерного Ирана".
Обновлено в 11:02