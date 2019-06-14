Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокацииLenta.ru 08:13

«Все дороги ведут сюда!» — пошутил один из пользователей сервиса. В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля. Гаджеты пользователей неправильно определяли местоположение и указывали, что они не у Красной площади, а в аэропорту Внуково.
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Пользователи массово пожаловались на сбои в работе геолокации в Москве

РБК08:59

«Яндекс»: Случаи неверного геопозиционирования в Москве не связаны с работой инфраструктуры компании

Агентство Москва08:56

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

РИА Новости07:45

Масштабный сбой геолокации произошел в столице

Вечерняя Москва07:52

«Яндекс» признал невозможность справиться с «телепортациями»

Говорит Москва08:49

В «Яндексе» объяснили сбои в навигации

Москва 2409:29

К взлету готовы? «Яндекс. Навигатор» отправляет в Шереметьево

Вести.Ru07:30
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Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Политика

Демпартия Молдавии заявила об уходе правительства Филипа в отставку

Вице-председатель Демократической партии Молдавии Владимир Чеботарь в ходе брифинга заявил, что уволенное президентом страны Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Обновлено в 00:24
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры

Иран причастность к атакам месяц назад отверг. Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью.
Обновлено в 09:50
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Алексей Журавко утверждает: поселки и поля заливает из-за блокады Северо-Крымского канала.
Обновлено в 00:38
Игры

«Лаборатория Касперского»: В пиратских видеоиграх спрятаны вредоносы

За год «Лаборатория Касперского» нашли и заблокировала больше 930 тысяч попыток скачать нелицензионные видеоигры с вредоносным программным обеспечением.
Обновлено в 10:41
Общество

Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером

Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Гаджеты

Redmi разрабатывает смартфон с 64-Мп камерой

Согласно ресурсу 91mobiles, компания Xiaomi работает над новым смартфоном, главной особенностью которого станет 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung.
Обновлено в 08:48
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Здоровье

«Не ссы, рожай»: в краснодарских поликлиниках запустили соцрекламу

На информационных стендах поликлиник и больниц Краснодара рекламируют сайт, где размещены социальные плакаты против ожирения и абортов.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Тольятти потушили пожар на складе

Обновлено в 11:02
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

Обновлено в 08:58
Футбол

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Обновлено вчера в 18:20
Футбол

«Реал» подписал японского «Месси»

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Армия и оружие

На манёвры НАТО Балтфлот ответил скрытным развёртыванием «Искандеров»

Обновлено в 10:03
Общество

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул

Обновлено вчера в 22:27
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Футбол

Футболисты «Зенита» вышли на первую тренировку после отпуска

В пятницу футбольный клуб «Зенит» вышел на первую тренировку в сезоне 2019/20.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
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